La conmoción sacudió a México tras el brutal asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista, compositor y uno de los fundadores de la banda de synth pop Camilo Séptimo. El músico, de 38 años, fue encontrado sin vida en su casa ubicada en un barrio residencial de la periferia de la capital mexicana, junto a su esposa embarazada, su hija de tres años y la empleada doméstica.

El hallazgo se produjo cerca de la medianoche del martes, cuando la policía llegó al domicilio y encontró a Meléndez, conocido como Honas, maniatado y con un disparo en la cabeza. La misma suerte corrieron su esposa, de 35 años y con cuatro meses de embarazo, y su hija pequeña. La empleada doméstica, de 21 años, fue hallada muerta con un disparo en la espalda.

Jonathan Meléndez (Foto: Cortesía/Milenio)

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El caso tomó aún más dramatismo porque también el perro de la familia fue asesinado. En medio de la tragedia, un nene de seis años fue encontrado con vida y sin signos de violencia, según informó la secretaría de Seguridad.

Las primeras investigaciones apuntaron a la “probable participación” de dos hombres, uno de ellos socio de Meléndez, que habrían aprovechado la relación de confianza con las víctimas para ingresar a la vivienda. Ambos sospechosos permanecen detenidos. Una fuente oficial señaló que el robo sería la posible causa del homicidio múltiple.

QUIÉN ERA JONATHAN MELÉNDEZ Y EL IMPACTO DE CAMILO SÉPTIMO

Camilo Séptimo se formó en 2013 y rápidamente se consolidó en la escena musical mexicana. La banda cuenta con cuatro álbumes publicados y fue nominada a los Premios MTV Miaw en 2022. Actualmente, el grupo promedia 1,4 millones de oyentes mensuales en Spotify.

La noticia del asesinato de Meléndez generó una fuerte repercusión en el ambiente artístico y entre los seguidores de la banda, que lamentaron la pérdida de uno de sus miembros fundadores.

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