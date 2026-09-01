En SQP, el programa de Yanina Latorre, Caro Molinari dijo que La Joaqui ya se enteró de la vuelta de Luck Ra y Guille Gil. Video: SQP / América TV

En los últimos días se dispararon los rumores sobre una posible reconciliación entre Luck Ra y su exnovia Guille Giles. En LAM (América TV) se instaló la versión de que el cantante habría retomado su relación con Giles tras su separación de La Joaqui.

Sin embargo, fue en SQP (América TV) donde la modelo decidió romper el silencio y aclarar la situación. Guille negó rotundamente que hayan vuelto a estar juntos, aunque no cerró del todo la puerta a una posible vuelta en el futuro.

Luck Ra y Guille Giles

“No estoy con nadie, no volvimos. Es la única verdad. Uno nunca sabe cuándo puede volver con un ex. Está todo bien, tengo muy buena relación, compartimos grupos de amigos. Estoy soltera y está todo bien con todos, tengo la mejor con todos”, aseguró.

Qué dijo Guille Giles sobre Luck Ra

Guille Giles. Foto: Instagram guillegiles

“Siento que pasó mucho tiempo desde que cortamos, dos años. Siempre que lo veo está la mejor, lo admiro. Todo salió de un like que le di a un tema que salió, pero si buscan siempre le doy like. Lo apoyo y lo apoyé. Me encanta que le vaya bien, me pone feliz”, contó la modelo.

Además, aclaró que nunca trabajó con el cantante y que su vínculo con La Joaqui surgió en el ámbito laboral: “Nunca trabajé con él, mi relación con ella no arrancó ahí, todo arrancó en Tu Música, que es donde trabajo hace muchos años. Hicimos un video juntas, cortamos y nunca más hablamos”.

A pesar de la buena onda, Giles fue clara sobre el presente: “Nunca se sabe, es la verdad. No me gusta mentir. La realidad ahora es que no hablamos, no volvimos, nada”.

La reacción de La Joaqui ante los rumores

Guille Giles y La Joaqui

La posibilidad de una reconciliación entre Luck Ra y Guille Giles también tuvo impacto en La Joaqui. Según trascendió, la cantante habría decidido cortar el vínculo en redes sociales tras enterarse de los rumores.

Carolina Molinari reveló que La Joaqui y Guille habían construido una relación cercana: “Ellas se hicieron muy cercanas. La Joaqui sabe que se están viendo y otro dato que tengo es que Tuli (Acosta) se comunicó con La Joaqui y lo que hizo fue agradecerle por la generosidad de no haberla matado como en todos lados, ella no dijo nada”.

Por su parte, Pepe Ochoa relató que La Joaqui fue vista en un restaurante junto a Cazzu y otra persona, y que habría estado muy enojada, aunque no se confirmó si su malestar estaba relacionado con estos rumores. Molinari agregó que la cantante ya se habría enterado de la situación hace un tiempo y que optó por dejar de seguir a Guille Giles en redes sociales.