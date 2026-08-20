A tres semanas de que Luck Ra y La Joaqui confirmaran su separación, Tuli Acosta quedó en el centro de la escena.

La cantante fue vinculada íntimamente con su mejor amigo, justamente, Luck Ra, y pese a la desmentida de todos los involucrados, las picantes versiones no pararon de resonar.

En ese marco, el 19 de agosto, Tuli hizo un vivo maquillándose para salir a escena en el show de DesaKTa2 en el Movistar Arena, recinto en el que también se encontraba Luck Ra para cantar, y reveló hace cuánto que no tiene sexo.

Tuli Acosta reveló hace cuánto no tiene sexo: "Estoy en..."

TULI ACOSTA: “ESTOY EN CELIBATO, MONJA”

“No entiendo qué hago en celibato tanto tiempo”, dijo la cantante en la transmisión que hizo desde Kick, echando por tierra las versiones amorosas con su amigo cordobés.

Y continuó: “Me di cuenta de que el celibato está bueno, pero después no tenés ganas de que se te acerque nadie. Te pasás de rosca. Monja”.

“El celibato está bueno porque te mantiene focus en las cosas que te importan, no gastás tu energía. Pero no te confíes, mamita, porque estás a un paso de ser monja. No querés a nadie”, cerró Tuli Acosta, muy cerca de Luck Ra pero como amigos.