Luego de un extenso viaje, La Joaqui regresó a la Argentina y le puso el pecho a su difícil momento personal: la separación de Luck Ra, tras dos años de amor.

Primero, ambos comunicaron la ruptura a través de un comunicado en Instagram. Luego, la cantante de RKT fue a Luzu TV para cumplir con sus compromisos laborales y se quebró en llanto al hablar de su separación de Luck Ra.

La Joaqui rompió en llanto al hablar de Luck Ra y lanzó una dolorosa frase sobre su separación (captura de Luzu TV y eltrece)

EL LLANTO DE LA JOAQUI AL HABLAR DE SU SEPARACIÓN DE LUCK RA

“Yo sé que hay mucha que también disfrutó conmigo de encontrar el amor. Yo nunca había vivido un amor así”, comenzó diciendo La Joaqui en el stream.

Y siguió: “Me enamoré perdidamante. Él sigue siendo totalmente el amor de mi vida”.

“Por eso, quiero que sea feliz, independientemente de que esa felicidad ya no sea yo. Lo dejo ir con el mismo amor que lo vi llegar”, destacó la artista.

Dejando de lado las versiones, agregó: “Quiero aclarar que no es culpa más de nadie que de nuestras incidencias. No hay terceros en discordia. Nunca tuvimos celos. Tuvimos la relación más sana del mundo, por eso me cuesta tanto soltarla”.

Quebrada hasta las lágrimas, La Joaqui cerró: “Yo nunca había amado así. Yo me quería casar. Yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing”.