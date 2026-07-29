Después de confirmar su separación de Luck Ra, La Joaqui volvió a sentarse en el estudio de PLP, el ciclo de Luzu donde participa junto a Flor Jazmín y Anita Espósito. Su regreso, tras unas vacaciones en Costa Rica, estuvo marcado por gestos y frases que no pasaron desapercibidos.

La artista apareció con unos lentes de sol gigantes. Apenas la recibieron sus compañeras, lanzó una referencia a Karina La Princesita: “Se me volaron un poco los patitos, pero…”.

Cuando mostraron un video donde está en una moto de agua en Costa Rica, fue tajante: "Si sentís que te estás por caer, estás haciendo equilibrio. Me lo olvidé, así que lo fui a recordar“.

La Joaqui en Costa Rica. Foto: Instagram lajoqui

QUÉ DIJO LA JOAQUI EN SU REAPARICIÓN TRAS LA RUPTURA CON LUCK RA

La Joaqui en Costa Rica. Foto: Instagram lajoaqui

En otro momento, la cantante citó a Pablito Lescano: "No te confundas, no camino para atrás como un cangrejo“.

A lo largo del programa, Flor Jazmín, Anita Espósito y Evitta Luna acompañaron a La Joaqui y la ayudaron a esquivar cualquier referencia directa a la separación.