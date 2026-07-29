Wanda Nara volvió a publicar en su cuenta de Instagram este miércoles luego de la última polémica con Mauro Icardi para denunciar públicamente el pedido que este hizo a la Justicia italiana con respecto a sus hijas en común. La empresaria se mostró consternada y expresó: “No quiere que mis hijas vuelvan a tocar piso argentino”.

La conductora, que está con sus hijas en Milán desde que sucedió el robo de los documentos de las menores de edad, razón por la cual no pueden volver al país, contó qué ocurrió en el tribunal italiano con sus nenas en estas horas después de que al futbolista le prohibieran la salida de Argentina tras su regreso con la China Suárez.

Wanda Nara reveló qué le dijeron en el tribunal italiano sobre la salida de sus hijas del país (Foto: Instagram)

“Recién salgo del tribuna italiano, donde el papá de las menoes comunicó a través de su abogada presente que no quiere que mis hijas menores vuelvan a tocar piso Argentino. Además agregó que no autoriza a que vuelvan al colegio Argetino y que las anotará en Italia hasta que las deporten en Turquía, donde él sostiene que deben estar”, escribió Wanda con un emoji de corazón roto.

EL DESCARGO DE WANDA NARA TRAS EL PEDIDO DE MAURO ICARDI EN LA JUSTICIA ITALIANA

Wanda Nara siguió con su descargo en sus redes sociales este miércoles después de salir del tribunal italiano, donde le comunicaron el pedido extremo de Mauro Icardi sobre sus hijas en común. Conmocionada, la conductora reveló que sus nenas piden volver a la Argentina y que “aún no están enteradas” de que no podrán regresar al país.

Wanda Nara reveló qué le dijeron en el tribunal italiano sobre la salida de sus hijas del país (Foto: Instagram)

Además, remarcó que las menores terminan su receso escolar y que deberían empezar el próximo lunes las clases en Argentina. “El padre dice que recién en septiembre las anotaría en Italia, donde no vive ni él ni los hermanos de las nenasm, ni yo, en un país donde dejó de tener trabajo”, lanzó sin filtros.

Wanda Nara reveló qué le dijeron en el tribunal italiano sobre la salida de sus hijas del país (Foto: Instagram)

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