A casi dos meses del trágico choque de helicópteros en Río de Janeiro que le costó la vida al youtuber argentino Gaspi y al músico estadounidense Oliver Tree, salió a la luz un dato que hasta ahora se desconocía: qué planeaban hacer juntos aquel domingo fatídico.

La revelación llegó de la mano de Christine Begin Nickell, madre del cantante, durante un emotivo homenaje realizado en Santa Cruz, California, la ciudad donde nació el artista.

Según relató la mujer, mantuvo una de las últimas conversaciones con su hijo apenas horas antes de que subiera a la aeronave. En ese intercambio, Oliver Tree le adelantó cuáles eran sus planes para el día siguiente junto a Gaspar Prim, el creador de contenido argentino conocido como Gaspi, y el cineasta Lucas Vignale, quienes también viajaban en el helicóptero que impactó contra otra aeronave el 14 de junio en el barrio de Recreio dos Bandeirantes.

QUÉ IBAN A HACER GASPI Y OLIVER TREE ANTES DEL ACCIDENTE

“Nos dijo que al día siguiente iba a dar un paseo en helicóptero hasta una casa en la cima de una montaña para hacer música y videos de TikTok con sus amigos”, contó Christine Begin Nickell durante la ceremonia, con la voz quebrada por la emoción. El plan, según explicó, era una jornada de creación artística y contenido para redes sociales entre los tres amigos, algo habitual en la dinámica de trabajo que compartían.

Madre de Oliver Tree ecordó la última charla con su hijo y contó el plan que tenía junto a Gaspi y Lucas Vignale en Río. Crédito Web

La mujer también aprovechó el homenaje para describir la personalidad de su hijo. Contó que a Oliver Tree “le encantaba vivir días épicos” y que buscaba que “cada uno fuera más memorable que el anterior”, una frase que resonó fuerte entre los presentes, conscientes de que ese último día terminó de la peor manera posible.

CÓMO FUE EL HOMENAJE A OLIVER TREE EN SANTA CRUZ

El emotivo acto se realizó en un anfiteatro de Santa Cruz y contó con una puesta en escena particular: familiares y amigos colocaron tres maniquíes vestidos con prendas típicas del estilo del artista, entre ellas los llamativos cortavientos, los sombreros de cowboy y los lentes de sol que lo caracterizaban en sus shows y videos.

La familia de Oliver Tree durante el particular homenaje que le hicieron con cajones en los que hubo muñecos con ropa del cantante. Crédito Youtube

El accidente que se cobró la vida de Oliver Tree, Gaspi, Lucas Vignale y otras tres personas —entre ellas los dos pilotos, que también se desempeñaban como instructores de vuelo— sigue bajo investigación del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de Brasil, que continúa analizando las causas de la colisión entre ambas aeronaves.