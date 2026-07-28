Tras su participación con la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026, Valentín “Colo” Barco aprovechó unos días de descanso para disfrutar de un plan familiar. El futbolista asistió a “La Granja de Zenón: En busca del arcoíris”, uno de los espectáculos infantiles más convocantes de las vacaciones de invierno, acompañado por su pareja, Yasmín Jaureguy, y su hija Gemma.

El defensor vivió la función desde un palco del teatro y compartió una tarde llena de música, humor y emoción junto a su familia.

El emotivo encuentro del Colo Barco con los personajes de La Granja de Zenón

Valentín Barco en La Granja de Zenón

Al finalizar el espectáculo, Barco tuvo un cálido encuentro con los personajes más queridos de La Granja de Zenón. El futbolista saludó al elenco, se tomó fotografías y protagonizó un momento muy especial al firmar una camiseta para los artistas, despertando la sorpresa y el entusiasmo del público presente.

Valentín Barco, Yasmín Jáureguy y Gemma en La Granja de Zenón

“La Granja de Zenón” continúa entre los espectáculos infantiles más elegidos

Con funciones que convocan a cientos de familias, “La Granja de Zenón: En busca del arcoíris” se consolida como uno de los grandes éxitos de la cartelera infantil.