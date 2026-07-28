La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones. En los últimos días, las redes sociales se llenaron de teorías conspirativas que sostenían que el encuentro había estado arreglado para favorecer al conjunto europeo, versiones que tomaron fuerza tras viralizarse una arenga de Lionel Messi en el vestuario en la que se lo escucha decir: “Olvidémonos de todo”.

En medio de ese escenario de especulaciones, Raúl Fernández, padre de Enzo Fernández, decidió salir a aclarar la situación y fue contundente al referirse a los rumores que rodean la definición de la Copa del Mundo.

QUÉ DIJO EL PAPÁ DE ENZO FERNÁNDEZ SOBRE LA FINAL DEL MUNDIAL

En diálogo con TN Show, Raúl Fernández fue consultado por una de las versiones que más circuló en internet: la que aseguraba que la Selección argentina habría recibido la orden de no quedarse con el título como represalia por exhibir una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”.

Sin rodeos, descartó esa posibilidad y reveló la conversación que mantuvo con su hijo tras el encuentro. “Mi hijo me dijo que es todo mentira lo que se dice”.

El papá de Enzo Fernández rompió el silencio sobre la supuesta conspiración en la final del Mundial 2026. Crédito: Instagram

Las declaraciones buscan poner fin a las versiones que se multiplicaron en redes sociales desde el pitazo final.

EL CONTUNDENTE MENSAJE DEL PADRE DEL CAMPEÓN DEL MUNDO

Raúl Fernández también dejó una reflexión sobre lo ocurrido en la final y prefirió atribuir la derrota a una cuestión estrictamente deportiva. “Tengo que creerle y pensar que fue un día malo futbolísticamente”.

Enzo Fernández, que fue expulsado durante la definición ante España, quedó en el centro de los comentarios tras el partido, aunque su padre insistió en que no existió ningún tipo de arreglo y rechazó de plano las teorías conspirativas que continúan circulando en internet.