La alfombra roja de los Premios Pinti 2026 dejó uno de los momentos más comentados de la noche cuando Adrián Suar y Rocío Robles protagonizaran un sorprendente ida y vuelta en la alfombra roja.

Luego de que Rocío mostrara su look en la previa de la premiación y fuera elogiada por todos, el actor preguntó si no mostrarían su look con su clásico humor y entre risas comentó: “¿Y el mío no? Hace mucho que no me pongo un esmoquin“.

Adrián Suar y Rocío Robles en los Premios Pinti (Foto: captura de eltrece).

“Tu look está espectacular Adrián también, ¿se dan consejos para lookearse?”, repreguntó Florencia Ferrero, a lo que el productor contestó: “No, ella sabe cómo loockearse”, y fue entonces cuando Rocío reveló cómo fue su previa: “Ya sabíamos lo que íbamos a ponernos, nos ayudamos a subirnos el cierre y el moñito que está exigido”.

Adrián Suar y Rocío Robles en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

ADRIÁN SUAR, ENTRE LA NOMINACIÓN Y EL ÉXITO DE SUS OBRAS

Adrián Suar se mostró feliz por su doble rol en la noche: “Me toca como actor, nominado por Sottovoce, y me toca también la obra Las hijas, que soy el director. Hace años que pasa eso, pero hace mucho que no me nominaban como actor”, contó.

Sobre “Sottvoche”, Suar destacó el éxito de la comedia en el Teatro Nacional junto a Carla Peterson, Lorena Vega y Fernan Mirás: “La gente estalla de risa, así que muy contento de estar nominado con la comedia que amo tanto”. También celebró el reconocimiento a “Las hijas”, una comedia dramática que dirige y que, según él, es “emocional“.

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