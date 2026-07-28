El Horóscopo Chino tendrá uno de sus momentos más importantes en agosto de 2026, de acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, una de las máximas referentes de la astrología oriental. Según sus proyecciones, este período marcará un antes y un después para muchos signos, impulsando cambios, oportunidades y decisiones que venían postergándose.

En el calendario chino, no todos los meses tienen la misma intensidad energética. Agosto, identificado como el mes del Mono, se presenta como una etapa de transformación, crecimiento y movimiento.

El mes del Mono potenciará la energía del año del Caballo

El 2026 está regido por el Caballo, un signo asociado con la libertad, la acción y el dinamismo. Durante agosto, esa energía se combinará con la influencia del Mono, reconocido por su inteligencia, capacidad de adaptación y visión estratégica.

Según el Horóscopo Chino, esta combinación genera un escenario favorable para resolver conflictos, avanzar en proyectos y abrir nuevas oportunidades en el plano laboral, económico y personal.

Qué esperar del Horóscopo Chino en agosto de 2026

De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, agosto será un período ideal para:

Tomar decisiones importantes.

Impulsar proyectos que estaban estancados.

Aprovechar nuevas oportunidades laborales y económicas.

Adaptarse rápidamente a los cambios.

Reordenar prioridades y fijar nuevos objetivos.

La especialista sostiene que muchas situaciones que parecían demoradas comenzarán a destrabarse gracias al cambio de energía que propone este ciclo.

Cómo aprovechar la energía positiva del mes

Más allá de las condiciones favorables que anticipa el Horóscopo Chino, el éxito también dependerá de las decisiones personales.

Prepararse con anticipación, revisar metas, mantenerse abierto a nuevas oportunidades y actuar con determinación serán factores fundamentales para sacar el máximo provecho de este período.

Agosto de 2026, un punto de inflexión según el Horóscopo Chino

Para Ludovica Squirru, los grandes cambios no siempre llegan de forma inmediata. Muchas veces se gestan lentamente hasta encontrar el momento indicado para manifestarse.

Todo indica que agosto de 2026 será ese punto de inflexión para muchos signos del Horóscopo Chino, un mes en el que el movimiento, las oportunidades y las decisiones importantes marcarán el rumbo de lo que resta del año.