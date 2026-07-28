A días de anunciar su esperado regreso a los escenarios junto a Laura Esquivel, Brenda Asnicar volvió a hablar de uno de los capítulos más oscuros vinculados a Patito Feo.

Durante una entrevista, la actriz recordó una situación que vivió en las giras internacionales de la exitosa ficción juvenil y se refirió al comportamiento que, según su testimonio, tenía Juan Darthés con integrantes del equipo de trabajo.

Invitada al streaming de Olga para promocionar el espectáculo que protagonizará junto a Laura Esquivel en el Teatro Gran Rex, Asnicar aseguró que existían comentarios sobre la actitud del actor con maquilladoras y peinadoras durante las giras de la tira.

Laura Esquivel y Brenda Asnicar vuelven al Teatro Gran Rex (Foto de prensa)

“No voy a dar nombres porque no voy a comprometer a nadie, pero me acuerdo de una maquilladora diciendo: ‘Este chabón me está...’. Estaba al acecho”, expresó.

Qué dijo Brenda Asnicar sobre Juan Darthés

La actriz explicó que, si bien nunca tuvo conocimiento de lo que había ocurrido con Thelma Fardin durante la gira de Patito Feo por Nicaragua en 2009, sí recordaba que existían rumores sobre el comportamiento de Darthés con mujeres del equipo técnico.

“Nunca supimos nada. La verdad que no lo podía creer. Aunque de alguna forma lo creí 100 %, porque tenía fama de que se quería levantar a la maquilladora o a la peinadora”, sostuvo.

Sus declaraciones se dieron mientras promociona el show Amigas del Corazón World Tour, con el que volverá a compartir escenario con Laura Esquivel, casi dos décadas después del fenómeno televisivo que marcó a toda una generación.

El caso Thelma Fardin y la condena a Juan Darthés

En diciembre de 2018, Thelma Fardin denunció públicamente que había sido abusada sexualmente por Juan Darthés durante una gira de Patito Feo en Nicaragua, cuando ella tenía 16 años y él 45.

Tras un largo proceso judicial que involucró a Argentina, Brasil y Nicaragua, la Justicia brasileña condenó a Darthés a seis años de prisión por abuso sexual.

Foto: Web

Posteriormente, se confirmó que cumpliría la pena bajo un régimen semiabierto en Brasil, que le permite trabajar durante el día y regresar al establecimiento penitenciario por las noches.

Las declaraciones de Brenda Asnicar reavivaron el recuerdo de aquel caso mientras crece la expectativa por el reencuentro de las protagonistas de Patito Feo sobre el escenario del Teatro Gran Rex