Leandro Paredes se tomó un breve respiro en medio de la exigente agenda de Boca Juniors y viajó junto a su familia a Bariloche, donde se alojó en uno de los hoteles boutique más exclusivos de la Patagonia.

El subcampeón del mundo llegó el viernes a la ciudad rionegrina a bordo de un avión privado, acompañado por su esposa, Camila Galante, sus tres hijos y una niñera, para desconectar antes de retomar la rutina futbolística.

El destino elegido fue Villa Beluno, un complejo ubicado a pocos kilómetros del histórico Hotel Llao Llao, sobre la península San Pedro y con vistas privilegiadas al lago Nahuel Huapi.

Camila Galante, feliz bajo la nieve durante la escapada familiar. Fuente: Instagram

Fue la propia Galante quien compartió los mejores momentos de la escapada en sus redes sociales, con imágenes de paseos por la nieve, comidas típicas de la región y brindis familiares. “Escapadita de amor”, escribió la empresaria junto a una de las postales más comentadas por sus seguidores.

Camila Galante mostró parte de la estadia. Crédito Instagram

Villa Beluno se destaca por sus suites decoradas con mobiliario de estilo francés e inglés, con superficies que van de los 72 a los 180 metros cuadrados y capacidad para hasta cuatro personas.

El establecimiento cuenta además con spa, piscina climatizada, gimnasio y sectores pensados exclusivamente para el relax, todo con vista directa al lago.

Según trascendió, cada habitación puede costar entre 1.600 y 3.000 dólares por noche, dependiendo de la categoría elegida.

CUÁNTAS HABITACIONES RESERVÓ EL FUTBOLISTA EN BARILOCHE

Para esta escapada familiar, Paredes reservó dos habitaciones del hotel, un detalle que reflejó el nivel de exclusividad de la estadía elegida junto a Camila Galante.

Leandro Paredes, distendido en una de las cenas de la escapada patagónica. Fuente: Instagram

El viaje, pensado originalmente como una salida corta de dos días, se extendió un poco más de lo previsto: un temporal de nieve en la zona complicó el regreso del vuelo privado con el que la familia planeaba volver a Buenos Aires.

Caminando por un muelle de madera con vista al lago Nahuel Huapi. Fuente: Instagram

Entre juegos con sus hijos, masajes y momentos de relax, el mediocampista logró el respiro que buscaba antes de volver a la intensidad del día a día en Boca.