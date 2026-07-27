El lunes 27 de julio se realizó la primera edición de los Premios Pinti en el Teatro Colón, ceremonia creada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET).
Desde Ciudad te contamos quiénes fueron los ganadores de esta premiación que distinguió a artistas, directores, dramaturgos, productores y equipos creativos que participaron de espectáculos presentados en la Ciudad de Buenos Aires entre agosto de 2025 y julio de 2026.
19 galadones se entregaron en esta noche de gala que dio que hablar y que tuvo como maestro de ceremonias a Agustín ‘Soy Rada’ Aristarán y a Sofía Kotler y Florencia Ferrero a cargo de la conducción de la alfombra roja.
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UNO POR UNO, TODOS LOS GANADORES DE LA PRIMERA EDICIÓN DE LOS PREMIOS PINTI
ESPECTÁCULOS MÁS CONVOCANTES DE LA TEMPORADA:
Espectáculo favorito del público: Annie
Musical más convocante: Charlie y la fábrica de chocolate
Drama o comedia dramática más convocante: Rocky
La comedia más convocante: El jefe del jefe
PREMIOS A LA TRAYECTORIA: PARA MORIA CASÁN Y PARA CARLOS ROTTEMBERG
PREMIO A LA TRAYECTORIA EN ACTUACIÓN TEATRAL MASCULINA: PARA GUILLERMO FRACELLA
MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA
- Carla Peterson - Sottovoce.
- Fernanda Metilli - Berlín Berlín.
- Lorena Vega - Sottovoce.
- Pilar Gamboa - Parlamento.
- Verónica Llinás - Una navidad de mierda.
MEJOR ACTOR DE COMEDIA
- Adrián Suar - Sottovoce.
- Diego Reinhold - La función que sale mal.
- Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín.
- Luis Brandoni - Quién es Quién.
- Maxi de la Cruz - Berlín Berlín .
MEJOR ACTOR EN MUSICAL
- Agustín “Rada” Aristarán – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Fer Dente – Company
- Lucas Gerson – Cuando Frank conoció a Carlitos
- Oscar Lajad – Cuando Frank conoció a Carlitos
- Sebastián Almada – Charlie y la Fábrica de Chocolate
MEJOR ACTRIZ EN MUSICAL
- Alejandra Perlusky – Billy Elliot
- Alejandra Radano – Company
- Belén Bilbao – Hairspray
- Julieta Nair Calvo – Annie
- Lizy Tagliani – Annie
MEJOR ACTOR DE REPARTO
- David Masajnik – Rocky
- Ian Ferreira – Hairspray
- Juan Isola – El Jefe del Jefe
- Marcelo Savignone – Berlín Berlín
- Mariano Saborido – Lo que el río hace
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
- Dolores Ocampo – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Lucía Adúriz Bravo – Berlín Berlín
- Mónica Raiola – Lo que el río hace
- Paula Kohan – Cuestión de género
- Vane Butera – Company
MEJOR ACTRIZ DE DRAMA O COMEDIA DRAMÁTICA
- Andrea Garrote - Pundonor.
- Julieta Zylberberg - Prima Facie.
- Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria.
- Pilar Gamboa - Las Hijas.
- Valeria Lois - La vida extraordinaria.
MEJOR ACTOR DE DRAMA O COMEDIA DRAMÁTICA
- Carlos Portaluppi - Druk.
- Iñaki Aldao - El curioso incidente del perro a medianoche.
- Luis Machín - La última sesión de Freud.
- Pompeyo Audivert - Habitación Macbeth.
- Roberto Peloni - El brote
MEJOR COMEDIA:
- Berlín, Berlín.
- La función que sale mal.
- Medida por medida (la culpa es tuya).
- Parlamento.
- Una Navidad de Mierda.
MEJOR MUSICAL
- Annie.
- Charlie y la Fábrica de Chocolate.
- Cuando Frank conoció a Carlitos.
- Hairspray.
- The Opera, Locos.
MEJOR DRAMA O COMEDIA DRAMÁTICA
- El Brote.
- Habitación Macbeth.
- Imprenteros.
- Las Hijas.
- Lo que el Río Hace.
MEJOR OBRA DE AUTORÍA NACIONAL
- Cuando Frank conoció a Carlitos de Gustavo Manuel González y Raúl López Rossi.
- El brote de Emiliano Dionisi.
- La vida extraordinaria de Mariano Tenconi Blanco.
- Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull.
- Pundonor de Andrea Garrote.
MEJOR COREOGRAFÍA
- Analía González – Annie
- Analía González – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Gustavo Wons – Billy Elliot
- Luciano Rosso, Nicolás Poggi y Alfonso Barón – Un poyo rojo
- Vanesa García Millán – Hairspray
MEJOR UNIPERSONAL ESPECTÁCULO DE HUMOR, STAND UP O FORMATO ALTERNAVITO
- Chanta.
- El equilibrista.
- Feliz día sutottos.
- Suavecita.
- Un poyo rojo.
MEJOR DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA Y/O AUDIOVISUAL
- Gonzalo Córdoba Estévez – Berlín Berlín
- José Ponce Aragón – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín
- Tadeo Jones – El curioso incidente del perro a medianoche
- Tato Fernández – Rocky
MEJOR DISEÑO DE ILUMINACIÓN, SONIDO Y/O MUSCIA ORIGINAL
- Anteo Del Mastro y Sebastián Viola (Iluminación) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- David Seldes (Iluminación) – Hairspray
- Gastón Briski (Sonido) – Billy Elliot
- Gonzalo González (Iluminación) – El curioso incidente del perro a medianoche
- Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO, CARACTERIZACIÓN Y/O MAQUILLAJE
- Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray
- Matías Nazareno (Caracterización y Maquillaje) – Hairspray
- Matías Nazareno y Feliciano San Román (Caracterización y Maquillaje) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Rodrigo González Garillo (Vestuario) – Parlamento
- Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo (Vestuario) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
MEJOR PRODUCCIÓN
- Club Media y Olga – Hairspray
- Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel – Desde el jardín
- MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos Rottemberg y Tomás Rottemberg – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Preludio y RGB Entertainment – Annie
- Preludio y RGB Entertainment – Rocky
NOTICIA EN DESARROLLO...