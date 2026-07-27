La alfombra roja de los Premios Pinti, que se celebraron en el Teatro Colón, dejó una confesión tan divertida como tierna de Fernanda Metilli sobre Agustín “Rada” Aristarán, quien tuvo la responsabilidad de conducir la ceremonia.

La actriz, que compitió por el galardón a Mejor Actriz de Comedia por su trabajo en la obra Berlín Berlín, habló con la prensa antes del inicio del evento y reveló cómo vio a su pareja en la previa del gran desafío: "Él estaba muy nervioso. Está, sobre todo ahora, muy nervioso“, contó Fer, entre risas, al ser consultada sobre el debut de Rada como maestro de ceremonias de la noche.

Lejos de darle indicaciones técnicas, Metilli aseguró que eligió transmitirle un mensaje de confianza: “Yo le dije: ‘Mirá, amor, te llamaron a vos por cómo sos vos. Así que sé vos’”, reveló la actriz, dejando al descubierto el consejo que le dio minutos antes de que comenzara la premiación.

Foto: Captura (eltrece)

Florencia Ferrero celebró la frase y destacó que era el mejor consejo posible. Antes de despedirse, la periodista cerró con un elogió hacia la artista: “Y vos también, Fernanda, sé vos que lo hacés espectacular”, cerró en esta noche especial.

Agustín 'Soy Rada' Aristarán en Otro Día Perdido (Foto: captura de eltrece).

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EL TIERNO PIROPO DE DAI FERNÁNDEZ A NICO VÁZQUEZ EN LA ALFOMBRA ROJA DE LOS PREMIOS PINTI

La alfombra roja de los Premios Pinti dejó uno de los momentos más tiernos de la noche cuando Dai Fernández sorprendió con un romántico elogio para Nico Vázquez, su compañero en Rocky nominada como Drama o Comedia Dramática del Año), en la entrada del Teatro Colón.

Mientras Sofía Kotler les preguntaba si se habían ayudado a elegir los looks para la ceremonia, la actriz no dudó en halagar al protagonista de la exitosa obra: “No, no, no. Es hermoso... cualquier cosa que se ponga”, lanzó, provocando la complicidad de Nico.

Más allá del divertido intercambio, el actor se mostró emocionado por el presente que vive Rocky, una de las obras más convocantes de la cartelera: “Estamos muy felices, agradecidos. Primero con el público, que llenó la sala y la sigue llenando después de dos años. Creo que el mayor premio es ese, llenar una sala de teatro durante tanto tiempo”, expresó.

Foto: Captura (eltrece)

Además, destacó el significado especial que tuvo recibir una distinción con el nombre de Enrique Pinti: “Yo lo quería mucho. Cada vez que me cruzaba con él me auguraba cosas lindas, me deseaba lo mejor. Para mí fue uno de los más grandes”, afirmó.

Dai, por su parte, remarcó que todo el equipo de la producción dijo presente en la ceremonia: “Vinimos todos. Están los técnicos también”, cerró sobre el equipo al que tildaron de “muy unido”.

¡En su mejor momento!