Benjamín Vicuña fue uno de los invitados de La Noche de Mirtha. Al hablar de su extensa carrera y de sus proyectos laborales, el actor chileno sorprendió al revelar el doloroso reclamo que le hizo su hijo Bautista Vicuña, fruto de su relación con Pampita, vinculado a su presencia durante la infancia.

“Trabajo mucho. Soy padre hace 20 años y tuve la suerte de ir evolucionando”, comenzó diciendo Vicuña durante la cena con Mirtha Legrand.

Benjamín Vicuña reveló el doloroso reclamo que le hizo su hijo Bautista (captura de eltrece)

Benjamín Vicuña reveló el doloroso reclamo que le hizo su hijo Bautista

Sin preámbulos, el actor expuso una sincera y difícil conversación que mantuvo recientemente con Bautista.

“Mi hijo adolescente el otro día me vino con algunos planteos y reclamos. Me dijo cosas que tienen que ver con su niñez”, contó.

Luego reveló la frase que más lo movilizó: “Me dijo: ‘A mí me faltó esto, esto y esto’”, enumeró el actor, sin entrar en detalles sobre el planteo de su hijo.

La confesión generó un fuerte impacto en la mesa. Karina Mazzocco, también invitada al programa, reaccionó con un gesto de dolor ante el relato.

Finalmente, Benjamín explicó cómo respondió al reclamo de Bautista: “Yo le dije: ‘Bueno, Bauti, está bien, estoy acá y te propongo esto’”.