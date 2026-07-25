Paula Varela volvió a ser noticia, pero esta vez no por sus notas en televisión sino por su propia casa. La periodista de espectáculos compartió en sus redes un video pensado para mostrar una escena cotidiana, aunque terminó revelando algo mucho más llamativo: el resultado final de la remodelación de su departamento.

Se trata de una propiedad tipo dúplex, con una distribución que privilegia los ambientes conectados y una fuerte impronta de estilo loft. Ese formato abierto, sumado a los grandes ventanales, genera una sensación de amplitud que se nota apenas se entra al lugar.

LA DECORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PAULA VARELA, ENTRE MADERA Y CEMENTO

Uno de los elementos que más se destaca en la nueva casa es el piso de madera flotante en tono roble, que recorre buena parte de los ambientes y le da al lugar una sensación de continuidad. Ese tono cálido convive con paredes en gris cemento y blanco, una combinación que suma un aire urbano sin perder calidez.

Así lucía el living-comedor del departamento de Paula Varela durante la etapa final de obra, con los pisos de madera recién instalados. Fuente: Instagram.

La escalera de concreto, todavía sin barandas, en pleno proceso de terminación. Fuente: Instagram.

La cocina también refleja esa búsqueda de identidad: en lugar de sumarse a la tendencia de los muebles claros, se optó por mobiliario en madera oscura, que contrasta con el piso claro y aporta un toque más sofisticado.

Paula Varela mostró su cocina remodelada mientras grababa el video para sus redes. Fuente: Instagram.

Los ambientes se integran entre sí, sin divisiones marcadas, reforzando el concepto de espacio abierto que atraviesa todo el proyecto.

La cocina del departamento, con muebles en madera oscura y mesada integrada al comedor. Fuente: Instagram.

LA ESCALERA, EL GRAN PROTAGONISTA DEL NUEVO DEPARTAMENTO DE PAULA VARELA

Dentro de este esquema, la escalera cumple un rol central: está hecha en concreto y madera, conecta los dos niveles de la vivienda y funciona casi como una pieza escultórica dentro del living.

La escalera ya finalizada, con baranda de vidrio y estructura de madera, integrada a los ventanales del living. Fuente: Instagram.

Las barandas de vidrio suman liviandad visual y evitan que el elemento corte la continuidad del espacio, algo clave en una propuesta que apuesta todo a lo abierto.

La baranda de blindex , uno de los puntos focales del diseño del dúplex. Fuente: Instagram.

Los baños siguen la misma línea: muebles en tonos claros, líneas simples y una paleta neutra que acompaña el resto de la casa. Un vestidor completamente blanco por dentro suma luminosidad y ayuda a que la organización del espacio se note a simple vista.

Uno de los baños de la vivienda, con revestimientos en tonos grises y bacha suspendida. Fuente: Instagram.

Paula Varela recorrió el baño y mostró los detalles de la remodelación. Fuente: Instagram.

La iluminación, con foquitos dicroicos distribuidos estratégicamente, termina de darle un clima cálido a cada rincón.