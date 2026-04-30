Este jueves, APTRA dio conocer el listado completo de los nominados a los Premios Martín Fierro de la TV y una sorpresa dividió las aguas entre dos panelistas de Intrusos: Paula Varela y la recién llegada Natalie Weber.

Si bien el “La nave del espectáculo” obtuvo una sola nominación, Alejandro Guatti como Mejor Cronista, en el piso hubo otra nominada. Natalie Weber también apareció en la nómina de Mejor panelista femenina por su labor en Pasó en América.

Paula Varela y Natalie Weber (Fotos: capturas América TV)

Según contó Ximena Capristo en SQP, ese inesperado reconocimiento para Weber habría desatado una guerra con Paula Varela, la histórica panelista de Intrusos y Socios del Espectáculo.

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“Es la sensación de una persona que conoce mucho a Paula Varela. Me cuenta que llegó entre muy enojada, triste y que ni siquiera saludó a Natalie Weber”, sentenció Capristo.

“Igual quiero decir algo: Paula se lo merece porque está en los dos programas, tanto en lo de Lapegüe como en Intrusos. Es una gran panelista también”, reconoció Ximena, aunque Martín Salwe ensalzó la labor de su ex compañera de Pasó en América.

Paula Varela y Natalie Weber (Fotos: capturas América TV)

En ese momento, Adrián Pallares interrumpió con un mensaje en vivo a Yanina Latorre. “Paula saludó. Todos la aplaudimos. Preguntale a Naty. Igual Paula estaba tristona”, leyó la conductora, dando a entender que los gestos de su panelista fueron malinterpretados por “el topo” de Capristo.

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