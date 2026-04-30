Después de un día cargado de versiones y especulaciones, Brenda Gandini salió al cruce de los rumores que la vinculaban con una supuesta separación de Gonzalo Heredia. La actriz, cansada de la situación, no dudó en ponerle fin a las habladurías y contó cómo impactan estos comentarios en su vida cotidiana.

“No, no es verdad. Ya nos separaron tantas veces que no queda otra que tomársela con humor”, aseguró Gandini en diálogo con Teleshow.

Sin embargo, reconoció que la situación la desgasta: “Pero ya agota un poco el tema, sobre todo porque tenemos hijos a los cuales les llega todo, familia que se preocupa y no está bueno: te mando un abrazo”.

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini. Foto: Movilpress

Qué dijo Gonzalo Heredia sobre la separación

Horas antes, Heredia también se refirió al tema y dejó en claro que la noticia no tiene ningún asidero. “No, no, no estamos separados, nada más alejado de la verdad. Me escribió mi papá hoy a la mañana preguntándome si era cierto o no”, contó el actor sobre cómo vivió la repercusión en su entorno más cercano.

Video: la palabra de Gonzalo Heredia en Perros de la Calle.

Lejos de minimizar el asunto, Heredia se mostró molesto por la forma en que se difunden estas versiones: “A mí lo que me llama mucho la atención en esta era de posverdad que vivimos, la verdad quedó atrás”, sostuvo el actor.

Y siguió: “Estamos viviendo como otra era, cómo aseveran todo con la contundencia que dan una noticia de que es así y que te ponen en palabras cosas que vos no dijiste. Que ni siquiera viviste. A mí me llama mucho la atención eso. Hoy me río, en otro momento uno se enoja”.

“El otro día me preguntaron si Brenda estaba embarazada”

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini Por: MOVILPRESS

El actor recordó que los rumores de separación no son nuevos: “Ya nos separaron, sí”. Y sumó, con ironía: “Y también el otro día me preguntaban en el colegio si Brenda estaba embarazada. Dije: ‘No, che, ya cuarenta y cuatro años’. Brenda estaba ahí a unos metros y le dije: ‘¿Estás embarazada, verdad?’”.

Heredia también expresó su preocupación por el impacto de estos rumores en sus hijos: “Lo que más miedo me da, a ver no es miedo, pero sí ya empiezan a jugar como otros factores, como los hijos. Eloy tiene catorce. Que venga alguien a preguntarle y que le digan ‘Che, ¿tus viejos se separaron?’ Eso es lo que más me moviliza, ¿viste? Que alguien le diga algo en el colegio”.