El 29 de abril, Pepe Ochoa anunció en LAM que Gonzalo Heredia y Brenda Gandini se habrían separado tras 16 años de relación. La pareja, una de las más queridas del ambiente, tiene dos hijos en común: Eloy y Alfonsina. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas confirmó ni desmintió la versión.

En ese contexto, Moria Casán invitó a Liliana Chelli, duendóloga, tarotista y autodenominada “bruja blanca”, a su programa La Mañana con Moria, donde realizó una tirada de cartas en vivo para analizar el presente de la pareja.

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, separados: qué reveló el tarot sobre los motivos de la ruptura (captura de eltrece)

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, separados: qué reveló el tarot sobre los motivos de la ruptura

“Acá está pasando de todo. Me sale mucho hombre. Ella está como esperando, está por comer la manzana, lo prohibido. Sale mucho hombre, pero no es algo malo, es bueno”, comenzó diciendo Chelli mientras leía el tarot.

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, separados: qué reveló el tarot sobre los motivos de la ruptura (captura de eltrece)

Luego, profundizó sobre los supuestos motivos detrás de la crisis: “Está todo desgastado. Él se va, emprende otro viaje. Y hay una oleada de que todas las mujeres están enamorándose de otro estilo de hombre”.

Por último, la tarotista fue contundente al referirse a Heredia: “Él sigue súper intelectual, pero extremadamente aburrido. Ella quiere luz. Y me sale como que él la subestima”.