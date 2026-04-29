Este miércoles, Pepe Ochoa aseguró en LAM que Juan Otero, hijo de Florencia Peña y Mariano Otero, se separó de su novio Mateo Lofeudo, tras poco más de un año en pareja.

Si bien Ochoa acudió al humor, para contar la primicia aduciendo que “no le va a interesar a nadie” lo que le pasó a joven, con el que compitió en la final de Cantando 2024, la situación dio un vuelco con una acotación de Laura Ubfal sobre los ex.

Juan Otero y Mateo Lofeudo (Foto: Movilpress)

“Dijeron que con el chico había problemas”, sentenció la panelista en referencia a que Juan había confesado ser “tóxico”, enumerando sus preocupantes comportamientos durante el romance.

“SOY UNA PERSONA TÓXICA”: LA CONFESIÓN DE JUAN OTERO QUE GENERÓ DEBATE

Juan Otero fue brutalmente honesto sobre su forma de vivir el amor. El joven admitió ser celoso y controlador, características que no lo enorgullecen y que lo llevaron a empezar terapia dos veces por semana tras el consejo de sus seguidores. Entre las prácticas más polémicas está el uso de una aplicación de rastreo que comparte con Mateo.

“Entro a la aplicación y veo que está en su casa… Yo quiero tener la tranquilidad de que está en su casa o que está trabajando”, explicó el actor, defendiendo que se trata de un acuerdo mutuo. La relación entre Juan y Mateo incluye rutinas que generaron controversia en redes sociales.

Juan Otero y Mateo Lofeudo (Foto: Instagram @juanoterook y @mateolofeudo_)

Otero confesó que dejó de salir de noche y prefiere que su novio tampoco lo haga solo. Si Mateo no llega directo a casa después del trabajo, recibe llamadas o videollamadas: “La videollamada te delata; si está con alguien, aparece en pantalla”, argumentó el joven. Incluso reconoció haber influenciado a su pareja: “Él aprendió a ser tóxico por mí, él no era tóxico… Un bajón, lo reenfermé”.

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