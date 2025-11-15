En las últimas semanas, Flor Peña publicó en su cuenta de Instagram varias fotos de sus vacaciones en familia y ahora hizo lo mismo su hijo Juan Otero.

El joven disfrutó de su descanso en República Dominicana con su mamá, su hermano Tomás, su abuela y Ramiro Ponce de León.

En ese marco, subió a sus redes sociales un álbum con varias fotos que graficaron una porción del paraíso caribeño.

Las mejores fotos de las vacaciones de Juan Otero en el Caribe | Créditos: Instagram @juanoterook

LAS VACACIONES DE JUAN OTERO EN EL CARIBE

Durante sus días en Miches, localidad costera ubicada en la provincia de El Seibo, en República Dominicana, Otero hizo de todo.

Las mejores fotos de las vacaciones de Juan Otero en el Caribe | Créditos: Instagram @juanoterook

Las mejores fotos de las vacaciones de Juan Otero en el Caribe | Créditos: Instagram @juanoterook

Las mejores fotos de las vacaciones de Juan Otero en el Caribe | Créditos: Instagram @juanoterook

Así lo mostró en imágenes: posó junto a palmeras, dentro del agua cristalina y disfrutando de paseos en lancha.