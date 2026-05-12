La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada sigue dejando momentos desopilantes y esta vez la protagonista fue Lolo Poggio, quien reconoció sin vueltas cuál es una de sus mayores inseguridades dentro de la casa.

Todo ocurrió durante una charla con Manuel Ibero, Titi y Daniela de Lucía, cuando comenzaron a hablar del fuerte olor que había en uno de los ambientes.

Gran Hermano: Lolo Poggio se hizo cargo y contó que le huelen los pies

GRAN HERMANO: LOLO POGGIO SE HIZO CARGO Y CONTÓ QUE TIENE OLOR A PATA

“¿Hay olor a pata?”, preguntó Daniela en el clip que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Cabe recordar que De Lucía fue eliminada del reality el pasado 11 de mayo.

En ese momento, Manuel Ibero, que estaba descalzo, respondió entre risas: “Seguro es mío. Acá hay mucho olor a pata, no sé qué onda esta casa”.

Sin embargo, Lolo Poggio sorprendió con un sincericidio total y se hizo cargo.

“Yo tengo mucho olor a pata. Acá me huelen los pies”, lanzó con total naturalidad.

La espontánea confesión generó risas entre sus compañeros y también una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la honestidad de la influencer y otros cuestionaron la presunta falta de higiene.

Lolo Poggio reveló en qué parte del cuerpo tiene mal olor y sorprendió a todos (captura de X)

Lolo Poggio reveló en qué parte del cuerpo tiene mal olor y sorprendió a todos (captura de X)

Lolo Poggio reveló en qué parte del cuerpo tiene mal olor y sorprendió a todos (captura de X)

LA CASA DE GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA ESTÁ SUCIA

Lo cierto es que el tema de la limpieza dentro de la casa ya había generado polémica anteriormente. En más de una oportunidad, Santiago del Moro llamó la atención de los participantes por el estado del hogar.

Incluso, en abril, cuando Andrea del Boca sufrió una caída y se rompió dos dientes, el conductor contó que el personal médico que ingresó para asistirla quedó impactado por la suciedad.

“El otro día, cuando fue la gente a asistir a Andrea del Boca, el comentario era lo sucia que estaba la casa. Esa casa en este momento es de ustedes, deberían hacer lo mismo que hacen en su casa. ¿Ustedes se paran y saltan arriba de los sillones con las zapatillas puestas?”, había dicho Del Moro en aquel momento.

A juzgar por las últimas confesiones de los participantes, parece que el problema dentro de la casa todavía continúa.