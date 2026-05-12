La conductora y streamer Nati Jota se sinceró sobre el tenso momento que atravesó durante una entrevista en su programa de streaming, donde el cruce con el especialista Estanislao Bachrach se volvió viral y generó una ola de comentarios en redes sociales.

En diálogo con Puro Show, Nati contó cómo vivió la situación al aire y qué sintió después de ver los recortes que circularon en internet. “Fue una nota bastante incómoda al aire, la verdad, y yo creo que la resolvimos bastante bien. Tratamos de remarla porque eso es lo que uno hace”, aseguró.

Y manifestó: “De hecho en el momento trato de no enfocarme en la incomodidad y de tirar para adelante, seguir pensando preguntas y cosas para zafar la columna”.

La polémica se desató cuando en redes sociales se viralizó un fragmento del final de la entrevista, donde la tensión entre Nati y Bachrach era evidente.

Tenso cruce entre Nati Jota y Estanislao Bachrach en Olga: “Bueno, se terminó la columna”. CRÉDITO: Captura.

A lo que ella manifestó y remarcó que ese recorte no reflejaba todo lo que pasó: ”Lo que me sorprendió es que se recorte justo el último momento, donde simplemente trato de cerrar la columna como por cuarta vez. Él vino a hacer una columna, el tema era la dopamina y la serotonina, uno al no ser experto en algo, pregunta".

Nati Jota y Tomás Kirzner hablaron de la incómoda entrevista al biólogo Estanislao Bachrach en Olga (Foto: captura de eltrece)

“Quizás no tengo la data, y por eso traigo a un especialista, para que me termine de explicar si lo que pregunto tiene que ver o no, puede pasar”, agregó la conductora, quien insistió en que no buscó confrontar ni generar polémica: “No tengo intención de meterme con nadie. Solamente siento que tengo que salir a explicar que ese recorte no es justo con lo que pasó”.

“ES MUY FÁCIL PEGARME”: EL DESCARGO DE NATI JOTA SOBRE LAS CRÍTICAS

Nati Jota reflexionó sobre el impacto de los recortes en redes: “Lo único que pienso es que quizás el cierre tendría que haber hecho más hincapié en lo previo, pero para cuidarme del recorte nomás. De todas maneras, siento que no fui ni antipática ni nada, yo creo que hice las cosas bien, que le puse toda la onda hasta el final para tratar de que la columna tenga algo de sustancia”.

Al final, la conductora también se refirió a la actitud del invitado: “Sí, me dio un poco de bronca, pero trato de no engancharme, yo no me fui pensando en eso. Dije: ‘Bueno, ya está, hicimos lo que pudimos, la remamos, chau’. Para mí el tema había terminado. Nunca pensé que se iba a hacer así de viral, con el cuento contado tan distinto. Eso es lo que da un poco de impotencia”.

“Te preguntás qué sentido tiene tratar de hacer las cosas lo mejor posible si después todo va a ser tan tendencioso”, sentenció y reconoció que la situación la afectó: “Sí, tuve una mala tarde ayer. Me arrosqué un poco, qué sé yo“.

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