En plena Marcha Federal Universitaria, Lali Espósito volvió a dejar en claro su postura sobre la situación del país y apoyó públicamente el reclamo de estudiantes, docentes e investigadores por el financiamiento de las universidades públicas.

Este 12 de mayo, la movilización tendrá su acto central en Plaza de Mayo desde las 17 horas.

Marcha Universitaria: hoy 12 de mayo (foto creada con IA)

La artista, que en distintas oportunidades se mostró crítica del gobierno de Javier Milei, reposteó en sus redes sociales una publicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con un fuerte pedido dirigido a Casa Rosada.

“Para que el Gobierno Nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada y ratificada por el Congreso de la Nación, que garantiza el funcionamiento de las universidades y la recomposición de los salarios docentes y no docentes”, decía el mensaje compartido por la institución.

Lali Espósito apoyó la Marcha Universitaria y lanzó un contundente mensaje (Instagram)

Lali Espósito apoyó la Marcha Universitaria y lanzó un contundente mensaje

Lali sumó su propia reflexión y expresó su apoyo total a la movilización.

“Hay millones de historias y motivos por los que hoy hay que defender la Universidad Pública y lo que representa, sobre todo hoy, la marcha”, escribió contundente en Instagram.

Lali Espósito apoyó la Marcha Universitaria y lanzó un contundente mensaje (Instagram)

La Marcha Federal Universitaria de este 12 de mayo es la cuarta gran movilización del sector desde la llegada de Javier Milei a la presidencia y reclama mayor financiamiento para las universidades públicas, actualización salarial y cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.