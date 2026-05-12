Homer el Mero Mero confirmó lo que todo su público estaba esperando hace mucho tiempo, su show en CABA y la emoción es total. Así, el 17 de octubre llegará con toda su potencia al Estadio Malvinas Argentinas para repasar sus 10 años de carrera.

La venta general se habilitará el día martes 12 de mayo a las 15 hs a través de All access.

Homer El Mero Mero llega al Estadio Malvinas (foto de prensa)

Resurrección Tour

Una de las voces más influyentes del rap argentino, en el mes de marzo comenzó su “Resurrección Tour” que abarca más de diez países entre Latinoamérica y Europa. Este recorrido inició por el interior de nuestro país y continuó por Paraguay y Uruguay.

Ahora, está por visitar Jujuy y Salta, entre otras provincias, mientras palpita su llegada a Latinoamérica con fechas por México, Colombia, Perú, Chile, Bolivia y España afianzando su alcance internacional.

“RESURRECCIÓN TOUR”

21.03 - Coronados Club - Comodoro Rivadavia

28.03 - Club Fela - Puerto Madryn

09.04 - Club Tucumán - Quilmes

10.04 - Teatro Greison - Monte Grande

11.04 - Entre Amigos - El Bolsón

12.04 - Teatro La Baita - Bariloche

17.04 - Studio Theater - Córdoba

18.04 - La Sala de las Artes - Rosario

19.04 - Tribus - Santa Fe

23.04 - Pueblo Chico Live - Río Gallegos

25.04 - Living Ushuaia - Ushuaia

01.05 - Casa España - Asunción, Paraguay

03.05 - Live Era - Montevideo, Uruguay

08.05 - Comuna Club - San Luis

09.05 - Nido Club - Mendoza

15.05 - Glow - Tandil

16.05 - Teatro Rossini - Bahía Blanca

17.05 - BrewHouse - Mar del Plata

22.05 - Infinity - Jujuy

23.05 - La Rosa Disco - Salta

24.05 - La Diosa - Tucumán

26.05 - Libres del Sur 122 - Chascomús

29.05 - Auditorio Sur - Temperley

30.05 - XLR Club - San Miguel

31.05 - Teatro Ópera - La Plata

27.08 - Foro 907 - Guadalajara, México

28.08 - Café Iguana - Monterrey, México

29.08 - Sala Sonar - Puebla, México

30.08 - Foro 28 - CDMX, México

04.09 - Centro de Exposiciones - Quito, Ecuador

05.09 - Capital Music - Bogotá, Colombia

12.09 - Aforo Barranco - Lima, Perú

13.09 - Chile

19.09 - Bolivia

17.10 - Estadio Malvinas Argentinas - Buenos Aires

30.10 - Neuquén

10.11 - Es Gremi - Palma de Mallorca, España

11.11 - Peter Rock Club - Valencia, España

12.11 - La Trinchera - Málaga, España

14.11 - Sala La 2 - Sevilla, España

16.11 - Copérnico Live - Madrid, España

17.11 - La Nau - Barcelona, España

Con este proyecto, marca su regreso a los escenarios y el inicio de un nuevo capítulo artístico y personal tras un período de transformación y crecimiento, el artista vuelve al vivo con un espectáculo integral que combinará sus más recientes lanzamientos con aquellos himnos que ya forman parte de la historia del género urbano nacional.

Conmovido por este anuncio, Homer expresó: “Me siento muy feliz y orgulloso de poder anunciar Resurrección Tour. Es una gira que venimos esperando hace muchísimo tiempo. Tenía muchas ganas de volver a ver a mis Bardero$, de recorrer mi país, de tocar en el interior, en el sur y en el norte. También vamos a estar viajando al exterior, conociendo lugares nuevos. Esta gira llega en un momento en el que la necesitaba. Siento que nos va a hacer muy bien tanto a mí como al público volver a encontrarnos. Porque lo más importante es sentir, pero sentir de verdad, con el corazón. Buscar la magia, encontrar el equilibrio y seguir creciendo”.

Con una puesta renovada, una producción de alto nivel y un show especialmente preparado para esta etapa, Homer El Mero Mero reafirma su lugar como una de las voces más influyentes y auténticas del rap argentino.

SOBRE “RESURRECCIÓN”

No es sólo una canción, es una declaración de vida demostrando un renacer personal y artístico. Cada palabra refleja un momento de superación, aprendizaje, dolor, lucha y un proceso de sanación que culmina con el logro de levantarse una vez más.

Para Homer, este lanzamiento representa una revancha personal con un mensaje claro para todo su entorno íntimo y sus seguidores. Reflejando una fuerza imbatible y confirmando que siempre hay nuevas oportunidades para levantarse.

Este single lleva más de 1 millón de reproducciones en Spotify mientras que el videoclip cuenta con más de 3 millones de visualizaciones en Youtube marcando el apoyo incondicional de todo su público que hasta el día de hoy se mantiene expectante con su triunfal regreso a los escenarios.