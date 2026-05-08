Maria Becerra comenzó a revelar las primeras pistas de “Quimera Tour”, la esperada gira que llegará tras el lanzamiento oficial de QUIMERA, su más reciente trabajo discográfico.

Maria inicia una nueva etapa artística que promete llevar el universo de QUIMERA a distintos escenarios de Latinoamérica.

Cómo será “Quimera Tour”, la nueva gira de Maria Becerra

A través de alter egos como Maite, Jojo, Shanina y Gladys, la cantante construye una narrativa propia que atraviesa lo musical, lo visual y lo performático, consolidando una estética única dentro de la escena pop urbana latina.

Con este proyecto, Maria apuesta a una experiencia en vivo mucho más inmersiva y conceptual, donde cada personaje representa una parte distinta de su universo creativo.

El gran momento internacional de Maria Becerra

Actualmente, Maria Becerra es una de las artistas argentinas más escuchadas del mundo. La cantante supera los 18 millones de oyentes mensuales en Spotify y acumula más de 5 millones de suscriptores en su canal oficial de YouTube.

Además, sus videoclips ya superaron las 12 mil millones de reproducciones totales, consolidando el enorme alcance internacional de su música.

Con “Quimera Tour”, Maria Becerra se prepara para una nueva etapa global, llevando su último álbum y toda su propuesta artística a diferentes ciudades de Latinoamérica.