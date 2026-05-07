Después de su sorpresiva salida de Gran Hermano: Generación Dorada, Gisela “Yipio” Pintos decidió romper el silencio y llevar tranquilidad a sus seguidores con un extenso mensaje en redes sociales donde explicó los motivos de su abandono y respondió a las especulaciones.

“Hola, ¿cómo están? Bueno, perdón que demoré en subir este video, pero ya estoy en Uruguay, ya estoy en mi casa”, comenzó diciendo en un video que publicó en sus historias.

En ese mismo descargo, la exjugadora agradeció el acompañamiento recibido dentro del reality: “Primero agradecer a la producción de Gran Hermano que me contuvo, que salí de ahí y automáticamente tuve un psicólogo. Hicieron todo lo posible para que yo llegara lo más rápido”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yipio) Por: Fabiana Lopez

Yipio también detalló cómo fue su regreso: “Llegué hoy a Colonia, no sé, a las 2 de la tarde. Por suerte mis amigos y mi novio me fueron a buscar para no tener que tomarme el bondi”.

Pero el punto más sensible llegó al hablar de la salud de su madre, una situación que terminó siendo determinante en su decisión de abandonar la casa: “La cosa es esta: mamá está bien, pero mi madre hace un tiempo que anda con unos problemitas de salud. Cuando yo entré a Gran Hermano estaba un poco mejor, acompañada de una depresión”, explicó.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@yipio)

Con preocupación, agregó: “En este último tiempo se dejó venir mucho, no quería comer, le está costando caminar y mi hija y Mati hicieron todo lo que pudieron, pero hubo un par de caídas donde mi hija colapsó y pidió que mamá estuviese en casa”.

En medio del revuelo, Yipio dejó en claro su postura: “Obviamente que para mí la prioridad siempre es mi familia”, remarcó. Además del video, Yipio compartió una foto de su madre en la que se la ve sentada y sonriente, acompañada de frases que generaron impacto en redes.

“Logro que esta mujer quede en las mejores manos y vuelvo a cerrarles el (emoji de un durazno)”, escribió en una de las publicaciones, apuntando contra las críticas que recibió tras su salida. Y cerró, tajante: “Hablar estupideces es gratis”, dejando en claro su malestar con los comentarios que circularon sobre su decisión.

Yipio: “Obviamente que para mí la prioridad siempre es mi familia. Hablar estupideces es gratis”.

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YIPIO DECIDIÓ ABANDONAR GRAN HERMANO: EL PEDIDO DESESPERADO DE SU PAREJA QUE LA OBLIGÓ A DEJAR LA CASA

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió uno de sus momentos más conmocionantes cuando Gisela “Yipio” Pintos fue llamada al confesionario y recibió una noticia que cambió por completo su destino dentro del juego.

Todo comenzó con una comunicación en vivo por parte de Gran Hermano, que le informó que su pareja había solicitado su salida inmediata del reality debido a una situación familiar delicada.

“Tu mamá está pasando por un problemita de salud que vos ya sabías antes de ingresar”, le explicaron, aclarando que no se trataba de algo grave, pero que requería su presencia fuera de la casa.

Foto: Captura (Telefe)

La noticia cayó como un golpe directo. Entre lágrimas, Yipio intentó procesar la información mientras escuchaba que la decisión final quedaba exclusivamente en sus manos.

Con la voz quebrada, explicó su situación personal: “Mi mamá está sola, mi pareja se está haciendo cargo, y además tengo una hija menor de edad. No tengo otra opción”, dijo, visiblemente desbordada.

Tras unos segundos de silencio y emoción, llegó la frase que lo cambió todo: “Decido irme con todo el dolor del mundo“, expresó, muy quebrada. La despedida fue uno de los momentos más fuertes de la noche. Entre abrazos, lágrimas y palabras de aliento de sus compañeros, Yipio recorrió la casa por última vez antes de salir por la puerta principal.

Foto: Captura (Telefe)