No caben dudas de que Yipio atraviesa uno de sus peores momentos, ya que además de salir de Gran Hermano Generación Dorada para acompañar a su madre en una profunda crisis de angustia, la uruguaya además se enfrenta a la viralización de chats y fotos de su pareja coqueteando con otras mujeres.

“Empezaron a difundirse chats de su pareja hablando de juntarse a matear con una supuesta amante”, contó Santiago Riva Roy.

Como si fuera poco, el panelista de DDM agregó que circularon “fotos del pirulín” de Matías Centurión.

Matías Centurión, el novio de Yipio de Gran Hermano Generación Dorada.

La situación se habría producido en simultáneo con la enfermedad de la mamá de Yipio, y desatado la indignación de la hija de la standapera por la infidelidad.

“Hay chats de chicas que lo empezaron a escrachar”, explicó.

El chat del novio de Yipio con otra mujer

Si bien Mariana Fabbiani recalcó que la selfie de Centurión que mostraron al aire estaba editada para tapar los genitales, Riva Roy enfatizó: “Al parecer envía fotos a mujeres”.

Matías Centurión, el novio de Yipio de GH Generación Dorada.

Y sí. Esas imágenes mostrarían su miembro...

Los chats del novio de Yipio con otras mujeres, mientras la standapera estaba en Gran Hermano.