Después de varios meses de bajo perfil en lo que respecta a su vida sentimental, Roberto García Moritán volvió a quedar en el centro de la escena. En LAM aseguraron que el empresario estaría comenzando una relación con Emily Ceco, la exparticipante de Love is Blind.

La encargada de dar la primicia fue Pilar Smith, quien sorprendió al revelar el nombre de la mujer que habría conquistado a Moritán: “Roberto García Moritán está saliendo con Emily Cecco. La recordarán de Love is Blind”, informó.

Además, explicó que actualmente Emily trabaja en Radio 2 de APTRA y que fue justamente allí donde se conocieron. Como prueba del incipiente romance, en el ciclo conducido por Ángel de Brito mostraron imágenes de ambos caminando juntos por el barrio porteño de Palermo: “Iban caminando rumbo a la casa de él”, aseguraron.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Mujeres argentinas.

Según contaron en el programa, la historia entre ambos comenzó hace apenas unas semanas y avanzó rápidamente: “Se conocieron hace tres o cuatro semanas. Es algo incipiente”.

La panelista también reveló cómo fue el primer acercamiento entre ellos después de coincidir en la radio: “Se empezaron a seguir en Instagram y después él, por privado, le pidió el teléfono”.

La periodista explicó que el encuentro inicial se dio cuando ambos fueron invitados al mismo programa de Radio 2 y que, con el correr de los días, la buena onda se transformó en algo más: “Fueron invitados los dos a un programa. Ahí pegaron buena onda. Miradita va, miradita viene. Después vino el Instagram, el ‘te sigo, seguime’, los likes y los fueguitos”. cerró.

Foto: Instagram (@cecoemily)

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ROBERTO GARCÍA MORITÁN ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE SU VÍNCULO CON VIRGINIA GALLARDO Y FUE TAJANTE

En medio de las versiones que lo vinculaban sentimentalmente con Virginia Gallardo, Roberto García Moritán decidió salir a aclarar la situación y no dejó lugar a dudas.

El exfuncionario habló en Infama y fue contundente al desmentir cualquier tipo de romance: “Nada que ver. Somos amigos, nada que ver”, lanzó, sin rodeos.

Lejos de alimentar las especulaciones, Moritán incluso se permitió un comentario que mezcló elogio y distancia: “Me gustaría que sea la gobernadora de Corrientes y no mucho más que eso”, dijo, marcando con claridad el tipo de vínculo que los une.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@robergmoritan) Por: Fabiana Lopez

Si bien destacó las cualidades de Gallardo, volvió a poner un freno a los rumores: “Es buenísima, pero nada que ver”, insistió.

Además, dejó en claro cuál es su presente sentimental tras su última relación: “Estoy soltero y tranquilo. Y quiero estar soltero un tiempo más”, aseguró, cerrando la puerta —al menos por ahora— a cualquier nueva historia de amor.