Lee tu horóscopo diario del 21 de septiembre de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna en Capricornio te invita a tomar el amor con mayor madurez y compromiso. Expresar tus intenciones con hechos puede fortalecer la confianza y construir una relación más estable hoy.

Tauro : La Luna en Capricornio aporta estabilidad y te anima a pensar en el futuro afectivo. Compartir planes concretos con quien amas puede fortalecer la relación y darte mayor seguridad emocional.

Géminis : La Luna en Capricornio te invita a profundizar en tus sentimientos y definir qué esperas del amor. Hablar con honestidad sobre tus límites puede fortalecer la confianza y la intimidad.

Cáncer : La Luna en Capricornio, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y los compromisos. Escuchar al otro y expresar tus necesidades puede ayudarte a construir una relación más sólida y feliz.

Leo : La Luna en Capricornio te invita a demostrar el amor con hechos concretos y atención cotidiana. Cumplir lo que prometes y cuidar los detalles puede darle mayor estabilidad a tu relación hoy.

Virgo : La Luna en Capricornio favorece el romance estable y los vínculos con futuro. Mostrar tus sentimientos con naturalidad puede acercarte a alguien especial o consolidar una relación importante.

Libra : La Luna en Capricornio te invita a buscar seguridad emocional y bases firmes en el amor. Hablar de tus necesidades y proyectos puede ayudarte a fortalecer la confianza dentro de la pareja.

Escorpio : La Luna en Capricornio favorece conversaciones serias y acuerdos afectivos. Expresar tus sentimientos con claridad puede ayudarte a definir una relación y fortalecer la confianza mutua.

Sagitario : La Luna en Capricornio te invita a valorar la estabilidad y reconocer qué necesitas del amor. Elegir desde la seguridad emocional puede ayudarte a construir vínculos más sólidos y mutuos.

Capricornio : La Luna en tu signo aumenta tu necesidad de seguridad, compromiso y estabilidad. Mostrar lo que sientes sin tanta reserva puede fortalecer un vínculo y acercarte a la persona que amas.

Acuario : La Luna en Capricornio te invita a observar sentimientos que todavía guardas en silencio. Darte tiempo para comprenderlos puede ayudarte a cerrar el pasado y abrirte a un amor más maduro.