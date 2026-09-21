Wanda Nara volvió a quedar en el centro de una inesperada comparación con una de las máximas figuras de la televisión argentina. Todo ocurrió durante una charla en LAM, cuando Nora Colosimo, mamá de la mediática, aseguró que su hija habría superado a Susana Giménez si se comparan los logros alcanzados por ambas a una edad similar. La declaración generó sorpresa y rápidamente abrió el debate.

La conversación comenzó cuando Ángel de Brito planteó que, pese a la enorme popularidad que consiguió Wanda, difícilmente pudiera alcanzar la trayectoria que construyó Susana. “Son cosas distintas, Wanda no va a llegar nunca al nivel de fama, de éxito y de dinero de Susana”, dijo, en referencia a las 30 películas y programas de TV-entre ellos The Tonight Show y Saturday Night Live-, dos discos, y diez obras teatrales que Susana había hecho a esa edad.

Wanda Nara, Nora Colosimo y Susana Giménez (Fotos: capturas América TV, Telefe y Instagram @wanda_nara)

“No me gustan las comparaciones, pero si hacemos el cálculo de las edades, Wanda, con 39 años, ya hizo muchas cosas más. Hagan la cuenta”, aseguró Nora, no dejándose impresionar. Su afirmación generó revuelo en diversos ciclos. En Pasó en América, por ejemplo, dijeron que no creían que la Diva de los teléfonos le tuviera mucho aprecio a Wanda.

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LA POLÉMICA COMPARACIÓN ENTRE WANDA NARA Y SUSANA GIMÉNEZ

Con un ramillete de declaraciones mediáticas, la cronista de LAM fue en busca de Colosio, que le devolvió la pelota a Tartu y compañía. “Se equivocan. Ellas se tienen un gran cariño. Susana la ha visitado a Wanda en dos o tres oportunidades, en su hogar a Milán, y te puedo garantizar que Wanda a su hogar no recibe a cualquiera. Recibe realmente a una persona que quiere, a una amiga. Así que ellas se tienen un respeto y una admiración mutua”, señaló.

Cuando la cronista le preguntó si seguía sosteniendo que Wanda superó a Susana, Nora la sorprendió con su recuento. “Yo veo que mi hija (…) tiene una carrera increíble donde se dio el lujo de baila y ganar dos trofeos muy importantes en Ballando con le stelle en Roma. Hizo cuatro o cinco canciones que estuvieron primeras. Hizo también radio... Hay gente que no se acuerda o no le siguió la carrera a Wanda, si no sabrían de lo que me refiero”, afirmó.

Wanda Nara, Nora Colosimo y Susana Giménez (Fotos: capturas América TV, Telefe y Instagram @wanda_nara)

Y fue por más: “Wanda va a estrenar pronto su película. Ya se viene su reality, su docuserie. Ni hablar de la conducción, ni hablar de las empresas, ni hablar que fue manager de fútbol. Dos veces ella viajó y se reunió con importantes presidentes de los clubes. Y no me hagan ir por más porque sigo sosteniendo que Wanda, con 39 años, tiene una gran carrera. Al que le gusta bien y al que no, no me importa”, cerró.

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