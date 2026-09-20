Cecilia Insinga regresó a Mar del Plata y compartió con sus seguidores cómo avanza uno de sus proyectos más personales: la renovación completa del departamento que perteneció a sus abuelos y que busca convertir en un nuevo punto de encuentro para toda su familia.

La periodista visitó la propiedad después de un mes y se mostró entusiasmada por los importantes cambios que encontró. La obra entró en una etapa decisiva y, según anticipó, el objetivo es que el departamento esté completamente terminado antes del verano.

“Vamos que antes del verano tenemos el depto del abuelo Carmelo y la abuela Tacu terminado”, celebró Insinga al mostrar diferentes sectores de la vivienda.

CECILIA INSINGA MOSTRÓ LOS AVANCES DE LA OBRA

La conductora explicó que ya terminó una de las etapas más importantes de la remodelación. Después de modificar la distribución original de la propiedad, ahora comenzarán los trabajos destinados a darle forma definitiva a cada ambiente.

“Es la recta final, no quedan más paredes por tirar, así que en unos días esos escombros se van a ir y vamos a empezar a trabajar sobre las paredes y a colocar los pisos”, detalló.

Uno de los cambios que más la sorprendió fue la luminosidad que ganó el departamento después de las reformas. “No saben la luz con la que me encontré. Ahora viene el trabajo de las paredes, hay que pintarlas”, contó mientras realizaba un recorrido por las habitaciones.

Más allá de la transformación estética, el proyecto tiene un fuerte componente emocional para la periodista. Su intención es recuperar un espacio vinculado con su infancia para que las nuevas generaciones de la familia también puedan construir allí sus propios recuerdos.

Crédito: Instagram

“Gracias a todos los que se suman y me acompañan en este sueño de darle nueva vida a los recuerdos. Fui feliz ahí, ahora solo pienso en que lo sean mis hijos y mi sobrino. Que creen buenos momentos en familia”, expresó.

EL ESPECIAL SIGNIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SUS ABUELOS

Cuando comenzó el proyecto, Insinga contó que habían pasado más de 15 años desde la última vez que había ingresado a la propiedad. Volver al lugar despertó recuerdos de su juventud y de los momentos compartidos junto a sus abuelos.

“Hace más de 15 años que no entro al departamento donde vivían mis abuelos. No sé con qué me voy a encontrar. La última vez que salí por esa puerta, iba a bailar con mis amigas”, había relatado antes de iniciar la transformación.

La periodista decidió conservar algunos elementos originales para integrarlos a la nueva decoración. Entre ellos se encuentra una particular lámpara de pie con un timón, una pieza que pretende mantener como protagonista dentro del renovado espacio.

Insinga continuará compartiendo el paso a paso de la obra en sus redes sociales y espera completar la transformación en aproximadamente 90 días. Su objetivo es que la propiedad vuelva a estar lista para disfrutarla durante el verano y se convierta nuevamente en un lugar de reunión familiar en Mar del Plata.