A finales de julio, Tamara Báez anunció que estaba embarazada de su segundo bebé, fruto de su relación con Thiago Martínez. Desde entonces, estuvo compartiendo a diario distintos momentos de su embarazo con sus miles de seguidores y esta vez no fue la excepción...

Si bien ella ya fue madre de Jamaica, fruto de su relación con L-Gante, este nuevo embarazo le está presentando nuevos síntomas que la tienen preocupada. En las últimas horas, lo contó en sus redes y recibió el apoyo de muchas seguidoras.

A través de sus historias de Instagram, Tamara reveló que estaba atravesando un intenso malestar y que, si bien fue al médico para hacerse análisis, no se trataba de lo que esperable. De todas maneras, aclaró que el bebé “está perfecto”.

Tamara Báez. (Foto: @tamarabaez13)

EL MALESTAR QUE TIENE PREOCUPADA A TAMARA BÁEZ

Horas atrás, Tamara Báez contó: “Me duele mucho el cuerpo, los ovarios. Ya fui al médico, los hematomas ya no están”. En la misma historia, la expareja de L-Gante agregó: “En la eco salió perfecto mi bebé”.

A pesar de que todo parecía estar bien, su preocupación persistió. “Ya no sé qué es”, expresó en otra parte de la publicación, al referirse a las molestias que continuaban afectándola. “Estoy tomando lo que me recetó el médico pero ni con eso me calma el dolor”, reveló la influencer.

“No sé si es por la cirugía o qué, ya no entiendo”, comento Tamara, en referencia a la intervención estética a la que se había sometido en octubre de 2025: una cirugía de levantamiento de glúteos brasileño, conocida como BBL.

“Encima me levanto a cada rato al baño para orinar”, agregó la mamá de Jamaica en una de las historias que publicó en sus redes sociales donde aclaró: “No tengo infección urinaria. Me hicieron análisis antes de ayer”.