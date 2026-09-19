Juana Viale volvió a estar al frente de las grabaciones tanto de su programa, Almorzando con Juana, como el de su abuela, La Noche de Mirtha, y, luego de cumplir con sus compromisos laborales, se acercó al Sanatorio Mater Dei para visitar a Mirtha Legrand, quien volvió a ser internada tras una nueva recaída en su estado de salud.

El momento fue registrado y compartido en las redes sociales de LAM, donde se puede ver a la conductora ingresando al centro médico durante la noche del viernes para acompañar a la Chiqui en este momento.

Juana Viale ingresando al Sanatorio Mater Dei para ver a Mirtha Legrand (Foto: captura de X/@elejercitodelam).

La conductora había recibido el alta cinco días antes y el viernes 18 de septiembre presentó desmejoría en su cuadro de salud. Según el parte difundido por la institución, la conductora presenta un cuadro compatible con neumopatía y permanece en el centro médico para realizarse estudios, recibir tratamiento y continuar bajo controles médicos.

QUÉ DICE EL ÚLTIMO PARTE MÉDICO DE LA SALUD DE MIRTHA LEGRAND

El mismo viernes, desde la cuenta de Instagram de Mirtha Legrand, compartieron el parte médico en el que explicaron cuál es su cuadro de salud hasta el momento:

”La señora Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes. Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha. De no mediar cambios, daremos un nuevo parte el día lunes”.

Parte médico de la salud de Mirtha Legrand de este viernes 18 de septiembre tras ser ingresada nuevamente al Mater Dei (Foto: captura de Instagram/@mirthalegrand).

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