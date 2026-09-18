Mirtha Legrand debió ser hospitalizada por segunda vez en menos de una semana. La conductora ingresó este viernes al Sanatorio Mater Dei, donde los médicos informaron que presenta un “cuadro compatible con neumopatía”.

Por el momento, permanecerá internada para realizar estudios y recibir el tratamiento necesario.

El sanatorio comunicó que Legrand está bajo observación y que se le realizarán los controles correspondientes. El nuevo parte médico será difundido el lunes, salvo que surjan novedades antes.

Parte médico de la salud de Mirtha Legrand de este viernes 18 de septiembre tras ser ingresada nuevamente al Mater Dei (Foto: captura de Instagram/@mirthalegrand).

Qué es la neumopatía y cómo se manifiesta

El término neumopatía se utiliza en medicina para describir cualquier enfermedad que afecte a los pulmones. No se refiere a una patología específica, sino que abarca un grupo amplio de afecciones respiratorias.

Según la definición de la Real Academia Española, la neumopatía es “una enfermedad de los pulmones”. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos detalla que dentro de este grupo se incluyen el asma, la EPOC, la fibrosis pulmonar y la neumonía, entre otras.

Las causas pueden ser muy variadas: algunas neumopatías están relacionadas con infecciones, mientras que otras pueden deberse al tabaquismo, la inhalación de sustancias tóxicas o la exposición a contaminantes ambientales.

Cuáles son los síntomas y cómo sigue la salud de Mirtha Legrand

Al tratarse de un término general, los síntomas de la neumopatía dependen del tipo de enfermedad pulmonar que presente cada paciente. Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran la tos, la dificultad para respirar, la respiración acelerada y el cansancio.

Hasta el momento, el parte médico del Mater Dei no especificó qué tipo de neumopatía afecta a Mirtha Legrand ni cuál es su origen. Solo se informó que la conductora llegó con un cuadro compatible con esta afección y que seguirá internada para estudios y monitoreo.

El sanatorio adelantó que el próximo parte médico se dará a conocer el lunes, siempre y cuando no haya cambios en la evolución de la paciente.