Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi volvieron a compartir un momento juntos que no pasó inadvertido en las redes sociales. Esta vez, la actriz mostró parte de una particular salida de pareja: ambos recorrieron una mueblería repleta de objetos vintage, muebles y piezas de colección.

A través de sus redes sociales, la China publicó varias fotografías del lugar y dejó ver algunos de los objetos que captaron su atención. En las imágenes se pueden observar radios antiguas, botellas, vajilla, muebles de época, lámparas y distintos elementos decorativos, en un espacio con una estética muy particular.

Pero entre las postales del lugar hubo una que rápidamente se destacó: la selfie frente al espejo que la China se tomó junto a Icardi. En la fotografía, Eugenia aparece junto al futbolista mientras ambos posan frente a un enorme espejo antiguo con un marco trabajado. La China eligió un look informal, con jean, un top y una campera verde, mientras que Icardi lució un conjunto deportivo en tonos oscuros, gorra y zapatillas.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

La imagen mostró a la pareja distendida durante la recorrida y fue una de las postales más personales que la actriz decidió incluir entre las fotos del paseo. El particular escenario también permitió conocer un poco más del tipo de objetos que llamaron la atención de la China: una enorme colección de radios antiguas ocupa buena parte de las estanterías del lugar, acompañada por botellas, vajilla y distintos elementos de decoración.

El detalle que más llamó la atención fue que la recorrida la hizo junto a Mauro Icardi, dejando registrada una nueva salida de la pareja. La China eligió no acompañar las imágenes con un extenso relato: simplemente dejó que las fotografías del particular lugar y la postal junto al futbolista hablaran por sí solas.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

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YANINA LATORRE FULMINÓ A LA CHINA SUÁREZ TRAS SU DESCARGO POR LAS FOTOS EN BIKINI

Luego de que Eugenia “la China” Suárez decidiera ponerle fin a las críticas que recibió por compartir fotos en bikini y responder con un contundente descargo a quienes criticaron su cuerpo, Yanina Latorre se metió de lleno en la polémica y analizó el descargo sin filtro.

“Ay, me deprime. Así no se va a comprar nunca el cariño de la gente. Tiene 10, 15 bolu... que la defienden en Twitter y nada más. Está todo el día peleando como él (por Mauro Icardi). Se arruinaron la vida mutuamente”

“Yo te voy a decir una cosa, China de mi corazón, bonita: si te dicen cuadrada, que no tiene cintura, la que te lo dice está mal del marote, pues sos una bomba, punto uno”, expresó Yanina.

Foto: Captura de video de X (@Observador1079)

“Pero si vos lo contestás es porque te afecta. Si ella fuera feliz, no tiene tiempo en detenerse, en leer todo eso”, agregó, contundente con su postura.

Yanina Latorre: “Yo te voy a decir una cosa, China de mi corazón, bonita: si vos contestás es porque te afecta. Si ella fuera feliz, no tiene tiempo en detenerse, en leer todo eso”.

“Yo digo el embole que se debe estar pegando en la casa de los sueños. Si yo tengo que estar tres meses, cuatro, cinco, un año metido en mi casa con Diego todo el día tomando sol en el jardín, me pego un tiro a la con... ¿No tiene una amiga para tomar mate? ¿No va a la manicura? ¿No va al supermercado? Todo lo que hace es con Icardi”, cuestionó. Y cerró con una reflexión sobre la necesidad de preservar espacios propios dentro de una relación: “Tiene que haber aire en la pareja, una vida”.