Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi atraviesan un momento muy especial. La actriz de 22 años y el modelo y productor de 24 confirmaron la llegada de su segundo hijo a través de la adopción, casi un año después de convertirse en padres por primera vez.

La protagonista de Stranger Things y Enola Holmes compartió la noticia mediante una emotiva publicación en Instagram. En la imagen se pueden ver las manos de la pareja sosteniendo la pequeña mano del bebé. “¡Hola, pequeñito!”, escribieron junto a la postal.

La publicación apareció horas después de que la revista People informara, a partir del testimonio de una fuente cercana, que Brown y Bongiovi habían sumado un nuevo integrante a la familia mediante adopción.

LAS PISTAS QUE HABÍAN DESPERTADO RUMORES SOBRE EL SEGUNDO HIJO

Días antes de la confirmación, la pareja había llamado la atención por un video publicado por la actriz el 7 de septiembre. En las imágenes se veía a la familia durante una estadía en un exclusivo complejo turístico ubicado en Lüsen, en el Tirol del Sur, Italia.

Mientras Millie caminaba de la mano de su hija, Jake llevaba un portabebés sujeto al pecho. Aunque el pequeño permanecía fuera de cámara, la escena había despertado especulaciones que finalmente quedaron confirmadas.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi agrandaron la familia: adoptaron a su segundo hijo. Crédito: Instagram

La pareja se había convertido en padres por primera vez en 2025. En agosto de aquel año, la actriz anunció que habían adoptado a una niña y expresó su felicidad por comenzar una nueva etapa junto a su marido.

“Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con paz y privacidad”, habían comunicado en aquel momento.

LA DECISIÓN DE MILLIE BOBBY BROWN SOBRE LA EXPOSICIÓN DE SUS HIJOS

Desde que comenzó su experiencia como madre, Millie Bobby Brown decidió mantener la identidad de su primera hija fuera de la exposición pública. Hasta el momento, la pareja no reveló su nombre ni mostró su rostro.

En una entrevista con British Vogue, la actriz contó cómo la maternidad modificó su manera de mirar la vida. “Ha sido un viaje hermoso y sorprendente, ya nos ha enseñado mucho”, aseguró.

También destacó el vínculo que construyó con Bongiovi a la hora de organizar la crianza. “Hacemos todo al 50 %. Por eso estoy tan agradecida de haberme asociado con él en esta vida: es el papá más increíble”, afirmó.

Brown también explicó que una de sus prioridades es preservar la privacidad de sus hijos hasta que tengan edad suficiente para decidir por sí mismos si quieren exponerse públicamente.

“Para mí es clave protegerla y cuidar su historia hasta que ella misma pueda decidir si quiere compartirla”, sostuvo sobre su primera hija. Además, aseguró que acompañará su decisión si en el futuro elige tener una vida pública.

Ahora, con la llegada del segundo bebé, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi vuelven a apostar por una crianza alejada de los flashes, mientras disfrutan de esta nueva etapa como una familia de cuatro.