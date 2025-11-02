A días del esperado estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things, la exitosa serie de Netflix quedó envuelta en una tormenta inesperada. Millie Bobby Brown, la joven estrella que interpreta a Eleven, presentó una denuncia por acoso psicológico e intimidación contra David Harbour, su “papá televisivo” en la ficción.

Según trascendió en medios internacionales, la actriz de 21 años entregó “páginas y páginas” de acusaciones ante la producción, justo antes de que comenzaran las grabaciones finales. Si bien no se conocieron detalles específicos, las fuentes aclararon que no se trata de denuncias de índole sexual, sino de situaciones de maltrato verbal y hostigamiento en el set.

David Harbour y Millie Bobby Brown (Foto: Web)

La denuncia de Brown, que recientemente fue madre por adopción junto a su esposo Jake Bongiovi, derivó en una investigación interna que se extendió durante meses. Así lo confirmó una fuente cercana a la producción, aunque por ahora Netflix y los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, eligieron el silencio y no emitieron declaraciones públicas.

Leé más:

Stranger Things temporada 5: se filtró el tráiler del final de la serie de Netflix

LOS MOTIVOS POR LOS QUE MILLIE BOBBY BROWN DENUNCIÓ A DAVID HARBOUR DE STRANGER THINGS

La relación entre Millie Bobby Brown y David Harbour fue siempre uno de los pilares emocionales de Stranger Things. En la pantalla, Harbour encarna a Jim Hopper, el jefe de policía que se convierte en figura paterna de Eleven. Esa dinámica, cargada de ternura y tensión, conquistó a los fans desde el primer episodio.

Por eso, la filtración de una denuncia formal por acoso psicológico sorprendió a los seguidores y puso en duda la autenticidad del vínculo entre ambos actores fuera del set. El impacto fue inmediato: las redes sociales se llenaron de mensajes de sorpresa y preocupación por el futuro de la serie.

David Harbour y Millie Bobby Brown (Foto: Web)

El conflicto entre dos de los protagonistas principales abrió un debate sobre las dinámicas de poder en los rodajes de grandes producciones, especialmente aquellas que se extienden durante años y reúnen a actores de distintas generaciones, incluidos niños y adolescentes.

Leé más:

Netflix confirmó la tercera película de Enola Holmes: a qué isla llevan la trama de este verdadero éxito

QUÉ CONSECUENCIAS PODRÍAN TENER EN STRANGER THINGS LA DENUNCIA DE MILLIE BOBBY BROWN CONTRA DAVID HARBOUR

Aunque no hay denuncias penales ni detalles públicos sobre las conductas señaladas, la existencia de una investigación interna muestra la preocupación de Netflix por el clima laboral en uno de sus productos estrella.

La polémica estalló justo cuando la expectativa por la temporada final está en su punto más alto. Netflix confirmó que los nuevos episodios serán el cierre definitivo de la historia que comenzó en 2016 y que catapultó a sus protagonistas al estrellato mundial.

El primer adelanto oficial, lanzado esta semana, muestra a Eleven enfrentando su destino final en Hawkins, mientras el grupo intenta frenar el avance del “Upside Down”. Los creadores adelantaron que la temporada, que se estrena el 26 de noviembre, será más oscura y épica, con capítulos más largos y un tono de despedida.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi (Foto: Web)

El elenco original regresa casi completo: Winona Ryder, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Sadie Sink y Joe Keery estarán presentes, junto a nuevos personajes y algunas caras conocidas del pasado. A pesar de la tensión entre Brown y Harbour, ambos mantienen sus compromisos contractuales y participarán de la temporada final.

Leé más:

El final explicado de ‘Estado Eléctrico’, la película récord de Netflix con Millie Bobby Brown

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.