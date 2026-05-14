Gran Hermano: Generación Dorada vive horas decisivas y este miércoles quedó definida una nueva y multitudinaria placa de nominados que ya genera tensión dentro y fuera de la casa.

Fue Santiago del Moro quien reveló en vivo cómo quedó conformada la placa y sorprendió al anunciar que durante las primeras 24 horas el voto será positivo.

“Bueno, atención, tenemos una placa que se conforma de la siguiente manera”, comenzó diciendo el conductor antes de anunciar que Danelik Galazan, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Juanicar, Franco Zunino y Luana Fernández dirimirán su permanencia en el reality de Telefe.

Foto: Captura (Telefe)

“La placa final en esta Generación Dorada, recuerden que arranca 24 horas positiva y a partir de mañana va negativa”, cerró Del Moro, marcando la dinámica especial que tendrá la semana.

¿Quién será el próximo participante en abandonar Gran Hermano: Generación Dorada?

Foto: Captura (Telefe)

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SORPRESA EN GRAN HERMANO: QUIÉNES FUERON LOS DOS PARTICIPANTES ELIMINADOS EN LA “PLACA PLANTA”

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una gala completamente intensa con una nueva eliminación bajo la modalidad de “placa planta”, donde el público decidió quiénes seguían en carrera y quiénes debían abandonar el juego.

En una definición repleta de nervios, Santiago del Moro anunció primero la salida de Grecia Colmenares, que se despidió entre abrazos y mucha emoción de sus compañeros.

La despedida estuvo cargada de frases emotivas y momentos sensibles: “Grecia, ya es momento de abandonar la casa y fue un honor haberte tenido en esta casa”, se los escuchó decir al Big.

Foto: Captura (Telefe)

Pero la noche todavía tenía otra salida preparada. Minutos más tarde, se confirmó la eliminación de Lolo Poggio, otra de las participantes más queridas por el grupo.

“Lolo, te vamos a extrañar un montón”, le gritaron mientras atravesaba la puerta rodeada de abrazos y lágrimas. “Te deseo lo mejor. Te quiero mucho y sé que te espera una hermosa vida”, cerró Gran Heramano en esta noche especial.