La durísima sanción que aplicó Gran Hermano por la comida escondida en los dormitorios dejó a toda la casa revolucionada. Pero quien más sintió el impacto fue Grecia Colmenares, que terminó quebrándose en vivo mientras expresaba toda su bronca y decepción por la actitud de algunos de sus compañeros.

Luego del reto del Big y de la reducción del presupuesto semanal, las cámaras enfocaron a la participante completamente angustiada mientras intentaba entender cómo algunos jugadores desobedecieron las reglas y perjudicaron a todos.

“Terrible, ¡qué vergüenza! ¡Horrible! Somos todo el grupo. Gran Hermano dice: ‘Chicos, tienen 15 minutos para sacar la comida que tienen en la habitación’. Salimos unos tontos a sacar lo que tenemos, ¿ok?”, expresó con bronca.

Foto: Captura (Telefe)

“Porque no se podía guardar cosas. No sabíamos, pero lo dijo Gran Hermano. Dijo: ‘Saquen la comida que tienen en la habitación’”, insistió, visiblemente movilizada.

Sin embargo, aseguró que algunos aprovecharon la situación y decidieron esconder alimentos igual: “Pues otros vivos la dejaron (en la habitación)”, sentenció. Y cerró, muy angustiada: “Y se dijo y se volvió a decir. No puede ser eso, chicos, porque es la comida. ¡Tenemos poca comida! Entonces, me parece una falta de respeto, la verdad”.

Grecia Colmenares: "No puede ser eso, chicos, porque es la comida. ¡Tenemos poca comida! Entonces, me parece una falta de respeto, la verdad”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

¡ESCÁNDALO EN GRAN HERMANO! DURÍSIMA SANCIÓN PARA LOS PARTICIPANTES POR ESCONDER COMIDA

Gran Hermano: Generación Dorada volvió a vivir una noche explosiva este martes luego de que anunciaran una durísima sanción contra todos los participantes por incumplir una de las reglas más importantes de la convivencia: esconder comida en las habitaciones.

Todo comenzó cuando la voz de la casa recordó una orden que había dado horas antes y que, evidentemente, varios decidieron ignorar: “Como recordarán, ayer les ordené que retiraran todos los alimentos que tenían guardados en sus dormitorios”, arrancó diciendo con tono severo.

El motivo, según explicó, no era menor: “El riesgo sanitario por la descomposición de la comida almacenada en un lugar que no es adecuado es una situación que realmente me preocupa y que debería también preocuparles a ustedes”, remarcó.

Foto: Captura (Telefe)

Sin embargo, lejos de obedecer, algunos jugadores hicieron exactamente lo contrario. Y el Big los expuso delante de todos: “Durante la tarde de ayer, mientras parte de la casa se encargaba de trasladar los alimentos de los dormitorios a la cocina, un par de jugadores prefirió refugiarse, por decir algo, en la sala de stream para comer a escondidas algunas porciones de pizza”, reveló.

La situación empeoró todavía más cuando aseguró que la conducta volvió a repetirse durante la noche y que incluso uno de los participantes seguía escondiendo comida: “Advertí, además, que al menos uno de estos jugadores desobedeció mi orden y aún sigue guardando en su placard huevos, frutas y otros alimentos”, disparó.

“No puedo impedir las actitudes mezquinas o egoístas. Cada cual sabe qué hace y cómo se comporta. Si quieren convivir de una manera poco decente o civilizada es responsabilidad de ustedes”, lanzó filoso.

“Lo que no voy a permitir, y subrayo, no voy a permitir, es que me desautoricen. Que no cumplan las disposiciones. Que me desafíen con actos de rebeldía”.

Pero inmediatamente dejó en claro qué fue lo que realmente lo hizo explotar: “Lo que no voy a permitir, y subrayo, no voy a permitir, es que me desautoricen. Que no cumplan las disposiciones. Que me desafíen con actos de rebeldía”, sentenció con furia.

Finalmente, llegó el anuncio que cayó como una bomba sobre toda la casa: “Toda la casa se ve afectada por la decisión que ahora les voy a anunciar. Queda reducido a la mitad el presupuesto para la compra de la semana que viene. En caso de ganar la prueba, tendrán el 50%. Y de perderla, solo el 25%”, cerró, tajante.

¡Qué momento!