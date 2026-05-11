La visita de Santiago del Moro a la casa de Gran Hermano Generación Dorada dejó uno de los momentos más explosivos de la semana. Durante la cena especial del 10 de mayo, Cinzia Francischiello lanzó un durísimo descargo contra Emanuel Di Gioia que dejó en shock a todos los participantes.

En medio de la dinámica, el conductor les preguntó a los jugadores quién querían que abandonara el reality. Sin filtros, Cinzia apuntó directamente contra Emanuel y sorprendió incluso a quienes integran su propio grupo dentro de la casa.

Gran Hermano: Cinzia destrozó a Emanuel Di Gioia en vivo y dejó a toda la casa en shock (captura de Telefe)

El fuerte descargo de Cinzia contra Emanuel Di Gioia en Gran Hermano

“Quiero que se vaya Emanuel porque es narcisista, machista y cagón”, disparó Cinzia frente a todos.

Luego profundizó sus críticas y cuestionó la estrategia del participante dentro del juego.

“Todo su juego se basa en lanzar a las personas al frente, resguardarse y tomar guardaespaldas”, sostuvo.

La participante también aseguró que Emanuel estaría preocupado por su futuro dentro del reality: “Ahora se quiere morir porque se da cuenta de que se va a ir primero que Zunino”.

Además, respaldó públicamente a Sol y lanzó una frase dirigida a Yanina Zilli: “Cuando Sol dijo ‘desconfía’, tenía toda la razón. Zilli, no necesitás estar al lado de él para brillar”.

Antes de terminar, Cinzia cerró su descargo con otra fuerte acusación: “Tiene un juego cobarde y con las mujeres es machista”.

La reacción de Emanuel y el shock en la casa

Tras escuchar las críticas, Emanuel Di Gioia respondió minimizando a su compañera y haciendo referencia a su regreso al reality mediante el Golden Ticket.

“Ella ya se fue, ya perdió”, lanzó el participante.

Las palabras de Cinzia generaron un fuerte impacto dentro de la casa, especialmente en el grupo que hasta ese momento la consideraba cercana a Emanuel.

Manuel Ibero, Titi y Lolo Poggio expresaron durante la cena su sorpresa por la contundencia del descargo y felicitaron a Cinzia por animarse a decir lo que pensaba delante de todos.