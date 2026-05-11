La tensión entre Mariana Fabbiani y Karina Mazzoco no disminuyó ni un ápice tras el pedido de disculpas, sobre todo porque la conductora de DDM tomó una decisión que perjudicó a su colega de A la Tarde.

La situación detonó cuando Ángel de Brito, empleado de la productora que manejan Fabbiani y su marido Mariano Chihade, lanzó un tweet explosivo revelando el final de A la Tarde. A los pocos minutos, Fabbiani hizo su indiscreta pregunta, haciendo saltar todas las alarmas en América.

Fotos: capturas América TV

Las redes sociales y los ciclos de espectáculos de los canales vecinos fueron impiadosas con Fabbiani, que recién 48 horas después y a instancias del gerente de programación Pablo “Chato” Prada hizo su descargo y pedido de disculpas, aduciendo además que le envió un mensaje de disculpas a Mazzocco que no fue respondido.

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Sin embargo, el pedido de disculpas de Fabbiani fue seguido de una polémica decisión: pasar una entrevista hecha para otro programa antes que A la tarde. El descubrimiento lo hicieron en El Run Run del espectáculo donde notaron una entrevista bajo el rótulo de “Último momento” que pasaron minutos antes del comienzo de A la tarde.

La entrevista en cuestión fue realizada a Pampita por Oliver Quiroz, ganador del Martín Fierro por su labor en A la tarde, junto con un cronista de LAM y otro de SQP. “Hay tres micrófonos: uno de A la tarde, uno de SQP y el blanco es LAM. Por lógica, ¿en cuál de esos programas tendría que haber salido esa entrevista?”, preguntaron.

Fotos: capturas América TV

“Y por la hora en que se hizo la entrevista, tendría que haber ido en A la tarde”, señaló Lio Pecoraro. “La nota salió antes en DDM. Fíjense si no hay animosidad en contra de A la tarde”, señaló el panelista, que recordó cómo Mazzocco hizo una pícara observación respecto del “robo” de la primicia que le correspondía a su ciclo.

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