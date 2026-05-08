La presentación de Mariana Fabbiani fue dedicada al escándalo que generó con Karina Mazzocco, luego de su desafortunado comentario al aire: “Me voy a tomar un minutito, necesito aclarar algo”.

“Nobleza obliga. La verdad es que pensé que no tenía que aclararlo acá en el programa. Había tomado la actitud de dar las disculpas en privado, por lo que pasó el otro día aquí con el comentario de Tartu, que lamento muchísimo”, continuó la conductora de DDM.

Entonces se quejó: “Ha crecido tanto el nivel de violencia, de hostilidad, las cosas que escuché decir de mí, que leí decir de mí. Sé que lo tengo que tomar como de quien viene, pero les confieso que lastima y me hace sufrir escuchar todas esas cosas de mí, que yo no soy eso”.

Mariana Fabbiani.

“Yo no me reí de Karina ni de que levanten el programa. No podría ser eso, no está en mi naturaleza. Yo no soy así, cualquiera que me conozca un poco sabe que no soy así”, enfatizó en alusión al reemplazo de A la tarde por la dupla de Augusto Tartúfoli y Sabrina Rojas.

La verdad de Mariana Fabbiani

“Yo les quiero contar mi verdad de lo que sucedió. Yo llegué tarde, estaba armándome apurada, Tartu entró al estudio un segundo antes de arrancar el aire, veo el tuit de Ángel que hablaba de esta noticia... Cuando arrancó el programa se me cayó la cucaracha y el micrófono”, empezó Mariana.

Karina Mazzocco (Foto: captura América TV)

Hasta que admitió: “Cuando Tartu me empieza a ayudar en el fragor del vivo, con la risita del nerviosismo por no tener el micrófono bien puesto llené, lastimosamente, ese espacio con ese comentario”.

Mariana Fabbiani.

“No tuve la animosidad de lastimar ¿Cómo voy a reírme de que le levanten el programa a alguien? Primero, yo he estado en ese lugar", siguió.

Las disculpas en privado a Mazzocco

“Entiendo el dolor de Karina, lo recontraentiendo. Por eso le pedí disculpas en privado, le escribí un mensaje muy sentido cuando terminó el programa y me di cuenta de la situación. No me respondió“.

“Le pedí disculpas en privado a Karina, le escribí un mensaje muy sentido cuando terminó el programa y me di cuenta de la situación. No me respondió" Mariana Fabbiani.

“Le expliqué la situación, también llamé a la producción, hice extensivas las disculpas al equipo porque pude entender, tengo empatía. Creí que con esas disculpas había alcanzado, que podían darse cuenta que yo no había tenido la intención de reírme”.

“Soy Humana. Es la primera vez que me pasa... Fue un mal momento, que lamento muchísimo, y por eso tuve la humildad de pedir disculpas”, cerró Mariana Fabbiani asombrada por cómo escaló la polémica con Karina Mazzocco.