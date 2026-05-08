El mediocampista Fede Valverde, del Real Madrid y Selección Uruguay, tiene un hogar de ensueño en el que comparte la vida con su esposa Mina Bonino y sus hijos.

ASÍ VIVEN FEDE VALVERDE Y MINA BONINO

La pareja eligió instalarse en La Moraleja, una de las urbanizaciones más lujosas y privadas de Madrid, ubicada en Alcobendas. Se trata de una zona predilecta del mundo del fútbol: allí también residen figuras como Vinícius Júnior y, en su paso por el Real Madrid, lo hizo Luka Modrić.

La urbanización se caracteriza por sus grandes parcelas residenciales, viviendas independientes rodeadas de jardines amplios y extensas zonas verdes que garantizan privacidad.

La residencia de Valverde es un chalet independiente de diseño contemporáneo, construido prácticamente a la medida de la familia. La propiedad despliega amplias zonas exteriores, jardín privado y piscina, ideales para el descanso del futbolista entre partido y partido. En el interior predominan las líneas modernas, los tonos neutros y las grandes cristaleras que conectan los ambientes con la naturaleza, generando una atmósfera luminosa y serena.

Aquí viven Mina Bonino y Fede Valverde. Crédito: X

Uno de los espacios más impactantes de la casa es el gran salón destinado a reuniones y celebraciones. La estancia cuenta con una barra de bar propia, una zona de cine privada y un comedor amplio pensado para recibir invitados. Allí, Fede exhibe parte de sus recuerdos deportivos, una galería íntima que repasa los hitos más importantes de su carrera con la camiseta del Real Madrid y la selección uruguaya.

EL DORMITORIO NÓRDICO Y EL DETALLE QUE SORPRENDE A TODOS

Mina Bonino

Mina Bonino

El dormitorio principal sigue una marcada estética nórdica, con materiales naturales y una paleta sobria que invita al descanso. Anexo al cuarto se encuentra un vestidor amplio acorde al estilo de vida de la pareja.

Sin embargo, hay un detalle que sorprendió a todos: el baño principal incluye una zona de peluquería propia, un capricho funcional poco habitual incluso entre las viviendas de futbolistas de elite.

VIVIR EN LA MORALEJA: PRIVACIDAD, SEGURIDAD Y PRECIOS DE LUJO

Apostar por La Moraleja significa elegir exclusividad y discreción. La urbanización se distingue por sus chalets independientes, sus avenidas arboladas y un entorno altamente controlado mediante seguridad privada y sistemas de vigilancia. Esta protección reforzada cobra especial relevancia en un contexto donde futbolistas de elite han sido blanco de robos en distintas oportunidades.

A su vez, la zona ofrece la tranquilidad de estar alejada del bullicio, con excelente conexión hacia el centro de Madrid. En cuanto a precios, La Moraleja figura entre los puntos más caros del país: a febrero de 2026, el metro cuadrado promedia los 6.657 euros para la compra y los 19 euros mensuales para alquiler.