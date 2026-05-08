Desde su desembarco en SEX, el exitoso show creado por José María Muscari, Flor de la Ve deslumbró al público con una propuesta estética audaz, glamorosa y teatral que acompaña el espíritu provocador la obra.

Plumas, corsets, capas, vinilo, transparencias y brillos forman parte de un vestuario que cambia constantemente y que ya genera furor entre los espectadores.

“Para armar mis outfits de SEX hablé con varios diseñadores amigos porque quería que el vestuario también contara algo de mí”, reveló la conductora sobre el detrás de escena de sus elecciones fashion.

Foto: prensa Flor de la Ve

Foto: prensa Flor de la Ve

Foto: prensa Flor de la Ve

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Según explicó, muchas piezas fueron creadas exclusivamente para el espectáculo y otras pertenecen a su colección personal, lo que vuelve cada aparición todavía más auténtica.

QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE LOS IMPACTANTES LOOKS DE FLOR DE LA VE EN SEX

Uno de los nombres fundamentales detrás de sus outfits es Manuel González, histórico diseñador teatral reconocido por su trabajo en grandes musicales.

“Con Manuel trabajo hace muchísimos años. Él hizo piezas increíbles para SEX: la capa, el vestido, el gran traje final con plumas, varios corsets… entiende perfecto el código teatral y el glamour que buscábamos”, contó Flor.

Además, la figura convocó a otros diseñadores de moda para sumarse al universo visual del espectáculo. Entre ellos aparecen Pucheta Paz, responsables de uno de sus impactantes trajes blancos, y Marcelo Zanek, creador de una de las piezas de vinilo más llamativas que luce en escena.

Pero Flor también dejó su huella personal en varios de los looks. “Hay prendas que hice yo, como una bata con plumas del comienzo, y otras que voy incorporando según el día. Lo que más me gusta de SEX es justamente eso: que puedo jugar, cambiar, transformarme según mi estado de ánimo”, aseguró.

Y si hay algo que define la esencia de todos sus outfits, ella misma lo resume en tres palabras: “Glamour, sofisticación y fuerza. Eso me representa muchísimo”.

Con una extensa trayectoria en televisión, teatro y conducción, Flor encontró en SEX un espacio ideal para mostrar una faceta más libre, sensual y experimental. Su presencia renovó la energía del espectáculo y confirmó, una vez más, su capacidad para reinventarse arriba del escenario.

Con más de 800 mil espectadores en sus distintas versiones, SEX sigue consolidado como uno de los mayores fenómenos teatrales de la Argentina. Y ahora, con Flor de la V brillando en escena y deslumbrando con cada aparición, el show suma un nuevo capítulo cargado de glamour y provocación.

Las funciones se realizan de jueves a sábado en el Gorriti Art Center, con entradas disponibles a través de Alternativa Teatral.