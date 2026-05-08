Enzo Fernández y Valentina Cervantes compartieron en redes sociales las imágenes del cumpleaños número seis de Olivia, su hija mayor, y enternecieron a sus seguidores con los detalles de la celebración.

La fiesta tuvo una ambientación delicada y familiar, con globos en tonos pastel, una decoración elegante y una enorme torta rosa que se llevó todas las miradas.

LA DECORACIÓN DEL CUMPLEAÑOS DE OLIVIA

La pequeña Olivia apareció sonriente frente a un gran globo metalizado con el número 6, rodeada de globos de helio y adornos en colores suaves que acompañaron la temática del festejo.

Para la ocasión, la hija de Enzo Fernández lució un jumper cuadrillé gris y blanco sobre una camisa blanca y completó el look con una vincha dorada que decía “Birthday Girl”.

Las imágenes mostraron distintos rincones de la casa familiar especialmente preparados para celebrar este momento íntimo junto a sus seres queridos.

LA TORTA ROSA QUE SE LLEVÓ TODAS LAS MIRADAS

Uno de los detalles más comentados fue la espectacular torta rosa en forma de corazón, decorada con el popular estilo Lambeth, una tendencia que ganó protagonismo en redes sociales durante los últimos meses.

El tierno cumpleaños de Olivia, la hija de Enzo Fernández y Valu Cervantes. Crédito: Arriba Argentinos.

El tierno cumpleaños de Olivia, la hija de Enzo Fernández y Valu Cervantes. Crédito: Arriba Argentinos.

En la parte superior podía leerse el nombre “Olivia” junto al número 6.

Además, hubo una divertida postal de la pequeña probando la torta directamente con un mordisco, dejando ver el interior de bizcochuelo de vainilla con relleno de dulce de leche.

EL MOMENTO MÁS TIERNO ENTRE OLIVIA Y SU HERMANO BENJAMÍN

Otro de los momentos que más enterneció a los seguidores fue una imagen donde Olivia aparece abrazando a su hermano menor, Benjamín, mientras él sonríe a cámara.

El tierno cumpleaños de Olivia, la hija de Enzo Fernández y Valu Cervantes. Crédito: Arriba Argentinos.

El tierno cumpleaños de Olivia, la hija de Enzo Fernández y Valu Cervantes. Crédito: Arriba Argentinos.

La familia también posó unida durante el momento de soplar las velitas, con Enzo Fernández y Valentina Cervantes acompañando a sus hijos en una escena cargada de cariño.

LOS ABUELOS Y LOS REGALOS QUE RECIBIÓ OLIVIA

En el festejo también participaron los padres del futbolista, que compartieron una tierna foto junto a sus nietos.

Entre los regalos que aparecieron en las imágenes se destacaron muñecas, peluches, juguetes de LullaBaby, Squishys y hasta un obsequio inspirado en Stitch.