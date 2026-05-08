David Bisbal regresa a la Argentina y se presentará en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. El artista español estará el próximo 12 de octubre en el Movistar Arena porteño en el marco de su nuevo “Tour Eternos 2026”.

Con más de 25 años de trayectoria, Bisbal vuelve a encontrarse con el público argentino en un momento clave de su carrera, coincidiendo con el lanzamiento de su próximo álbum y una renovada propuesta artística que apuesta a la emoción, la cercanía y las canciones que marcaron generaciones.

En los shows repasará hits inolvidables como Dígale, Ave María, Bulería, Esta ausencia y A partir de hoy, temas que siguen vigentes y forman parte de la historia musical de miles de fans alrededor del mundo.

Además de sus éxitos, el cantante presentará una puesta en escena completamente renovada, con nuevos arreglos musicales y una propuesta visual de alto nivel, donde la voz y la interpretación tendrán un rol central.

Entradas David Bisbal en el Movistar Arena

Fecha: lunes 12 de octubre de 2026

Lugar: Movistar Arena

Preventa Banco Macro: desde el martes 12 de mayo a las 10:00 hs

Venta general: miércoles 13 de mayo a las 10:00 hs

Beneficio: 6 cuotas sin interés con Banco Macro durante todo el período de venta

Las entradas estarán disponibles a través del portal de Movistar Arena.