La actriz e influencer Julieta Poggio salió a hablar en sus redes sociales luego de la repercusión que generó la decisión de retirarse las carillas dentales. La ex Gran Hermano fue contundente al aclarar que el procedimiento reversible no respondió a las críticas en redes, sino a una decisión absolutamente personal vinculada a su comodidad.

A través de su cuenta de TikTok, Poggio compartió un descargo que rápidamente se viralizó. En el clip, la influencer mostró su sonrisa frente a la cámara y respondió a los profesionales y usuarios que habían asegurado que tenía los dientes “limados”. “Hubo tantas personas, tantos profesionales, que opinaron diciendo que seguramente tenía mis dientes limados… Y acá estoy sonriendo para todos ustedes”, lanzó la actriz, decidida a callar las versiones que circularon en las últimas semanas.

Uno de los mensajes más fuertes del descargo apuntó directamente a los haters que celebraron su decisión. “No me saqué las carillas por el hate. No me gustaría comunicar el mensaje de que esta vez los haters ganaron. Probé, le di un tiempo, no me sentí cómoda y me las saqué”, explicó la mediática. La frase buscó dejar en claro que su determinación tuvo que ver con su bienestar personal y no con la presión del entorno digital.

Julieta también se permitió un análisis sincero sobre su vínculo con la imagen propia y los mandatos estéticos que enfrentan las figuras públicas. “Decidí probar un procedimiento estético reversible porque tenía ganas. Porque trabajo con mi imagen, soy una persona que todo el tiempo se está viendo en cámara y como toda persona puede llegar a tener inseguridades”, reconoció. En la misma línea, admitió: “Sí puede ser que en este caso intenté alcanzar un cierto estándar de belleza perfecto”. Una confesión honesta que la mostró cercana y empática con miles de seguidoras que atraviesan situaciones similares.

CRÉDITO: Tiktok

LIBRE ALBEDRÍO Y DERECHO A EQUIVOCARSE

La actriz aprovechó el video para defender su libertad de decisión sobre su propio cuerpo. “Soy una persona que tiene libre albedrío y que puede hacer lo que se le cante en su propia cara. Soy una persona que puede probar, se puede equivocar”, sentenció. Con esta declaración, dejó en claro que cada experiencia forma parte de un camino de autoconocimiento, donde equivocarse y rectificar también son parte del proceso.

EL IMPACTO EMOCIONAL Y EL PELIGRO DEL HATE NORMALIZADO

A pesar de su seguridad, Poggio admitió que la situación la afectó más de lo que imaginaba. “Si me mostré angustiada y vulnerable públicamente frente a este tema, fue también para exponer un poco cómo se normaliza y cómo se festeja ser hater hoy en día”, reflexionó.

La influencer puso el foco en un problema mayor: el daño psicológico que pueden generar los comentarios crueles. “Yo soy una persona con mucha seguridad, muchísima autoestima. Pero así todo, esta situación, que ni siquiera es algo de mi cuerpo, me afectó”, remarcó. Y agregó una advertencia profunda: “Si hay una persona que realmente tiene algo en su cara o en su cuerpo… imagínense el daño psicológico que le puede llegar a causar”.

Lejos de victimizarse, la actriz cerró el video con una frase cargada de humor e ironía que se volvió rápidamente tendencia. “Para vos, hater de Twitter… te aviso que sos un fan confundido. Ustedes sigan que yo me impresiono con mi fama”, lanzó Poggio, dejando en claro que las críticas no la detendrán y que su carrera mediática continúa en expansión, con la autoestima intacta y la sonrisa renovada.