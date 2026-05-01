Julieta Poggio volvió a estar en el centro de la escena tras recibir críticas por un cambio estético en su dentadura. La ex participante de Gran Hermano se refirió al tema en el programa Intrusos, donde no dudó en responderle a un odontólogo que la cuestionó públicamente en redes sociales.

“Dudo que sea un odontólogo verdadero. Yo no iría a un odontólogo que lo único que hace es tener en su feed videos criticando a otros colegas. Subí algo de tu trabajo a ver si podés”, lanzó Julieta, visiblemente molesta por la exposición y el escrutinio sobre su imagen.

Julieta Poggio habló de su cambio estético (Foto: captura de América).

La joven reconoció que las críticas “siempre duelen”, pero dejó en claro que la decisión de hacerse un procedimiento estético fue personal y reversible: “Las quería probar, hice un procedimiento que vos podés probar y sacártelo y que tus dientes queden perfectos. Entonces quería probar, probé. Tengo un trabajo ahora que requiere planos muy de cerca que no podía tenerlas. Entonces me las saqué y listo”.

El antes y el después de Julieta Poggio tras su cambio estético en su dentadura (Fotos: redes sociales).

Con firmeza, Poggio remarcó: “Me parece que no tengo que darle ninguna explicación ni pedirle permiso a nadie para hacerme un procedimiento”. Así, la actriz y bailarina dejó en claro que no piensa dejarse influenciar por los comentarios negativos y defendió su derecho a decidir sobre su cuerpo.

JULIETA POGGIO OPINÓ PICANTE SOBRE CÓMO VE GRAN HERMANO

En la misma entrevista, Julieta también se refirió a la participación de su hermana Lolo Poggio en la nueva edición de Gran Hermano. Consultada sobre cómo ve el reality, la ex participante fue sincera: “Me hace un poco de ruido que en este Gran Hermano jugar sea solamente gritar o pelear”.

“Como que no se tome en cuenta el juego que hace uno en el confesionario, el juego que es más tranquilo pero inteligente. Eso sí me da un poco de pena que se haya perdido”, remarcó y destacó que le gustaría ver una competencia donde se valore la estrategia y la inteligencia, y no solo el conflicto y el escándalo.

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